Убийцу из секты Чарльза Мэнсона освободили спустя 53 года в тюрьме

Лесли Ван Хаутен была осуждена на пожизненный срок за убийство семьи Ла-Бьянка. В убийстве Шарон Тейт, жены режиссера Романа Полански, она не участвовала.

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Лесли Ван Хаутен, член так называемой "семьи Чарльза Мэнсона", последователи которой убили актрису Шарон Тейт, ее гостей и семью Ла-Бьянка, была освобождена в 73 года. Она отсидела 53 года из своего пожизненного срока. Об этом пишет Daily Mail.

По словам ее адвоката Нэнси Тетро, ​​Лесли отвезли во временное жилье. Это произошло после того, как губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что не будет препятствовать ее освобождению.

По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, Ван Хаутен, самый молодой член секты Мэнсона, была "освобождена под надзор по условно-досрочному освобождению".

Слушание по делу Лесли Ван Хаутен в 2002 году Фото: Getty Images

По словам ее адвоката Нэнси Тетро, ​​73-летняя Лесли, как ожидается, проведет около года во временном жилье, изучая базовые навыки, такие как поход в продуктовый магазин и получение дебетовой карты.

Ван Хаутен отбывала пожизненное заключение за помощь последователям Чарльза Мэнсона в убийстве в 1969 году Лено Ла-Бьянки, бакалейщика из Лос-Анджелеса, и его жены Розмари.

Ранее губернатор Ньюсом трижды отклонял условно-досрочное освобождение Ван Хаутен, но в мае апелляционный суд штата отклонил его последний отказ в условно-досрочном освобождении.

Разочарованный Ньюсом сказал в своем заявлении: "Спустя более 50 лет после того, как секта Мэнсона совершила эти жестокие убийства, семьи жертв все еще ощущают на себе последствия".

Чарльз Мэнсон и его последователи и жертвы

"Она все еще пытается привыкнуть к мысли, что это реально. Она находится в тюрьме уже 53 года. Ей нужно научиться пользоваться банкоматом, не говоря уже о мобильном телефоне, не говоря уже о компьютере", — сказала адвокат Лесли.

Лесли Ван Хаутен было 19 лет, когда она и другие члены культа зарезали ножом бакалейщика Ла-Бьянку и его жену в рамках сумасшедшего плана Мэнсона по разжиганию расовой войны.

Она рассказала как удерживала Розмари, когда ее убивали, ударив ножом в живот 16 раз. Также Лесли призналась, что помогла Патриции Кренвинкль, Чарльзу "Тексу" Уотсону и Клему Грогану разрезать тело Лено Ла-Бьянки, прежде чем размазать кровь пары по стенам. Она вытерла отпечатки пальцев со всех поверхностей и выпила шоколадное молоко из холодильника убитой пары.

Лено Ла-Бьянка и его жена Розмари

Убийство семьи Ла-Бьянка произошло на следующий день после того, как последователи Мэнсона убили беременную актрису Шэрон Тейт и еще четырех человек, которые были у нее в гостях. Ван Хаутен не участвовала в убийстве Тейт.

На протяжении многих лет Лесли Ван Хаутен говорила, что сожалеет об убийствах, утверждая, что она психически больна и стала ненормальной после употребления ЛСД, полагая, что Мэнсон был "Иисусом Христом".

Сначала она была приговорена к смертной казни за свои преступления, но ее приговор был сокращен до пожизненного заключения после того, как смертная казнь была объявлена ​​​​вне закона в Калифорнии в 1972 году.

Несколько родственников жертв Мэнсона высказались против освобождения Ван Хаутен.

"Моя семья и я убиты горем, потому что нам снова напомнили обо всех тех годах, когда с нами не было отца и мачехи", — сказала Кори Ла-Бьянка, дочь Лено.

Последний раз Лесли Ван Хаутен появлялась на публике в 1977 году, когда ее перевозили в другую тюрьму.

85-летняя Кей Хинман Мартли, чей двоюродный брат Гэри Хинман был жестоко убит в июле 1969 года членами культа Мэнсона, сказала, что опасается, что освобождение Ван Хаутен может привести к освобождению четырех других выживших убийц Мэнсона.

Патриция Кренвинкель в настоящее время находится в той же тюрьме, где содержалась Ван Хаутен.

Брюс Дэвис, "правая рука" Мэнсона, находится в калифорнийской мужской колонии в Сан-Луис-Обиспо, Чарльз "Текс" Уотсон — в исправительном учреждении в Сан-Диего, а Бобби Босолей — в калифорнийском медицинском учреждении в Вакавилле.

"Я не могу поверить, что Калифорния сделала бы это, что они позволили убийце выйти на свободу. Меня не волнует, что говорит эта женщина, если она говорит, что сожалеет. Ей вынесли смертный приговор, а потом заменили на пожизненное заключение, и забыли добавить это проклятое "без права досрочного освобождения". Я просто в ярости и не знаю, что делать", — сказала Кей Мартли.

Напомним, секта Чарльза Мэнсона, или как ее называли "Семья Мэнсона" призналась в семи убийствах.

Сам Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году естественной смертью в возрасте 83 лет после почти полувека за решеткой. Его кремировали, а его прах развеяли в неназванном месте.

Трейлер фильма "Однажды в Голливуде"

По истории Чарльза Мэнсона был снят фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Но в нем, по сюжету, история заканчивалась не так мрачно.