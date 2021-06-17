В Лос-Анджелесе продали особняк, где Чарльз Мэнсон и его последователи убили целую семью

Дом с мрачным прошлым ушел с молотка за 1,8 миллионов долларов, что значительно ниже средней цены на рынке

В Лос-Анджелесе продали дом, где в 1969 году печально знаменитый Чарльз Мэнсон и члены его "Семьи" убили семью Ла-Бьянка. Об этом пишет TMZ.

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Дом в средиземноморском стиле был построен в 1920-х годах, с заднего дворика открывается прекрасный вид на парк Гриффит, Глендейл и горы Сан-Габриэль. В нем есть бассейн, фонтан, роскошный сад, терраса и просторная гостиная. Однако продали дом всего за 1,8 миллионов долларов, что значительном меньше обычной цены за дома в этом районе.

Дело в том, что в 1969 году в этом самом доме глава секты "Семья" Чарльз Мэнсон и его приспешники убили владельцев сети продуктовых магазинов Лено и Розмари Ла-Бьянка. Случилось это на следующий день после зверского убийства актрисы Шарон Тэйт и ее гостей. Именно об убийстве актрисы идет речь в фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

[ + – ] Чета Ла-Бьянка, убитая сектой Мэнсона

[ + – ] Дом четы Ла-Бьянка в 1969 году Фото: Скриншот

Во время расследования дела, когда Мэнсон и члены его секты уже были задержаны, выяснилось, что инициатором убийства четы Ла-Бьянка был сам Мэнсон. Он решил сам показать, "как это надо делается". Вместе с шестью приспешниками он отправился на поиски места, где его "борьба разгорится с новой силой".

Мэнсон и Текс проникли в дом, напали на хозяев, связали их и заткнули им рты. Чету Ла-Бьянка зверски убили и глумились над их телами, всего им нанесли более 50 ножевых ранений. На животе Лено вырезали слово "война", а их кровью исписали стены в доме.

[ + – ] Комната, где убили чету Ла-Бьянка Фото: Скриншот

Следователи не сразу связали между собой резню в особняке Шэрон Тейт и убийство семьи Ла-Бьянка, полагая, что в первом случае преступление было связано с наркотиками, а во втором надписи были нанесены для отвлечения внимания.

Исследователь паранормальных явлений Зак Баганс, ведущий шоу Ghost Adventures, купил дом четы Ла-Бьянка в 2019 году, надеясь снять там программу, однако позже он отказался от этой идеи.

[ + – ] Дом семьи Ла-Бьянка в наши дни/все фото: Redfin

Год спустя он выставил дом на продажу, и он продавался долгих восемь месяцев. Имя нового владельца не называют.

Мэнсон был арестован в 1969 году и приговорен к смертной казни, которая в конечном итоге превратилась в пожизненное заключение. Он умер естественной смертью в 2017 году. Напомним, он основал свою секту "Семья" в 1967 году, после того, как был освобожден из тюрьмы по обвинению в проституции. Примкнули к нему преимущественно молодые женщины. Вместе они стали известны как "Семья Мэнсона".

Они принимали наркотики, практиковали беспорядочный секс и в своей идеологией руководствовались музыкой того времени, в первую очередь песней The Beatles Helter Skelter из "Белого альбома" 1968 года.

Пол Маккартни говорил, что слова песни были метафорой взлета и падения Римской империи. Мэнсон, однако, интерпретировал текст как подстрекательство к развязыванию расовой войны. Он обратился к альбому и текстам песен, чтобы оправдать свой план и привести своих последователей к убийству.

Напомним, ранее стало известно, что убийцы Шарон Тэйт из секты "Семья" могут выйти на свободу досрочно из-за преклонного возраста.