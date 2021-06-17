У Лос-Анджелесі продали особняк, де Чарльз Менсон і його послідовники вбили цілу сім'ю

Будинок з похмурим минулим пішов з молотка за 1,8 мільйона доларів, що значно нижче за середню ціну на ринку.

У Лос-Анджелесі продали будинок, де у 1969 році сумно знаменитий Чарльз Менсон і члени його "Сім'ї" вбили сім'ю Ла-Бьянка. Про це пише TMZ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Будинок в середземноморському стилі був побудований у 1920-х роках, з заднього дворика відкривається прекрасний вид на парк Гріффіт, Глендейл і гори Сан-Габріель. У ньому є басейн, фонтан, розкішний сад, тераса і простора вітальня. Однак продали будинок всього за 1,8 мільйонів доларів, що значне менше звичайної ціни за будинки у цьому районі.

Справа у тому, що у 1969 році в цьому самому будинку глава секти "Сім'я" Чарльз Менсон і його поплічники вбили власників мережі продуктових магазинів Лено і Розмарі Ла-Бьянка. Сталося це наступного дня після звірячого вбивства акторки Шарон Тейт і її гостей. Саме про вбивство актриси йдеться у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

[ + – ] Подружжя Ла-Бьянка, убите сектою Менсона

[ + – ] Будинок подружжя Ла-Бьянка у 1969 році Фото: Скриншот

Під час розслідування справи, коли Менсон і члени його секти вже були затримані, з'ясувалося, що ініціатором вбивства подружжя Ла-Бьянка був сам Менсон. Він вирішив сам показати, "як це треба робити". Разом з шістьма поплічниками він відправився на пошуки місця, де його "боротьба розгориться з новою силою".

Менсон і Текс проникли в будинок, напали на господарів, зв'язали їх і заткнули їм роти. Подружжя Ла-Бьянка по-звірячому вбили і глумилися над їхніми тілами, всього їм завдали більше 50 ножових поранень. На животі Лено вирізали слово "війна", а їх кров'ю обписали стіни в будинку.

[ + – ] Кімната, де вбили подружжя Ла-Бьянка Фото: Скриншот

Слідчі не відразу пов'язали між собою різанину в особняку Шерон Тейт і вбивство сім'ї Ла-Бьянка, вважаючи, що в першому випадку злочин був пов'язаний з наркотиками, а в другому написи були нанесені для відволікання уваги.

Дослідник паранормальних явищ Зак Баганс, ведучий шоу Ghost Adventures, купив будинок подружжя Ла-Бьянка у 2019 році, сподіваючись зняти там програму, проте пізніше він відмовився від цієї ідеї.

[ + – ] Будинок родини Ла-Бьянка в наші дні/все фото: Redfin

Рік по тому він виставив будинок на продаж, і він продавався довгих вісім місяців. Ім'я нового власника не називають.

Менсон був заарештований у 1969 році і засуджений до смертної кари, яка у підсумку перетворилася на довічне ув'язнення. Він помер природною смертю у 2017 році. Нагадаємо, він заснував свою секту "Сім'я" у 1967 році, після того, як був звільнений з в'язниці за звинуваченням у проституції. Примкнули до нього переважно молоді жінки. Разом вони стали відомі як "Сім'я Менсона".

Вони вживали наркотики, практикували безладний секс і у своїй ідеології керувалися музикою того часу, в першу чергу піснею The Beatles Helter Skelter з "Білого альбому" 1968 року.

Пол Маккартні говорив, що слова пісні були метафорою злету і падіння Римської імперії. Менсон, однак, інтерпретував текст як підбурювання до розв'язування расової війни. Він звернувся до альбому і текстів пісень, щоб виправдати свій план і привести своїх послідовників до вбивства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вбивці Шарон Тейт з секти "Сім'я" можуть вийти на свободу достроково через похилий вік.