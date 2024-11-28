Судья был шокирован: судили женщину, которая 3 года держала дочь в ящике

3-летняя девочка была настолько истощена, что выглядела, как семимесячный ребенок. По словам прокуроров, девочка "никогда не видела дневного света или свежего воздуха".

В Великобритании осудили мать, которая три года держала свою маленькую дочь в ящике. По словам прокуроров, ребенок никогда не видел дневного света и не был на свежем воздухе. Об этом пишет ВВС.

О ребенке "в ящике" стало известно, когда к женщине в гости пришел знакомый и услышал странные звуки из другой комнаты и детский плач. Он и заявил в полицию. В дом также вызвали социальную работницу, которая описала свой ужас от увиденного в спальне.

"Ребенка нашли с запутанными волосами, деформациями и сыпью. Социальный работник сказала: "Я посмотрела на его мать и спросила, это здесь вы его держите? Мать ответила спокойно, что да, в ящике", — рассказала соцработница.

"Я была шокирована, что мать не проявила никаких эмоций. Я почувствовала ужас от того, что я, вероятно, была единственным другим человеком, кроме ее матери, которого она видела", — рассказала социальная работница.

Никогда не видела дневного света

По словам прокуроров, девочка "никогда не видела дневного света или свежего воздуха". Ребенка изъяли из семьи, а мать забрали в СИЗО, где ее потом ждал суд.

Судья, который рассматривал дело, во время заседания заявил, что женщина лишила своего ребенка любой любви, должного внимания, взаимодействия с другими людьми, нормального питания и необходимой медицинской помощи".

"Умная маленькая девочка, которая, возможно, только сейчас начинает возвращаться к жизни после того, что было почти смертью в этой комнате", — добавил он.

По материалам дела, мать прятала ребенка от своих родных, в частности, своих детей, которые правда с ней не живут, и от своего партнера, который часто бывал в доме. Также ребенок не реагировал на свое имя, когда его нашли, он часто находился один и голодал.

Выглядела как семимесячный ребенок

Во время судебного заседания свидетели рассказали, что 3-летняя девочка была настолько истощена, что выглядела, как семимесячный ребенок. Ее кормили разведенным сухим завтраком через шприц.

Девочка также имела расщепление неба и другие проблемы со здоровьем, на которые мать не обращала внимания. Также у девочки есть серьезные проблемы с развитием. Сейчас она находится в приемной семье.

На допросе в полиции женщина сказала, что не знала, что была беременной, и "очень боялась", когда родила. Она также заявила, что ребенок не всегда находился в ящике под кроватью, и что ящик якобы не был закрыт.

Судья отметил, что действия женщины "полностью выходят за пределы понимания".

"Вы пытались контролировать эту ситуацию как можно тщательнее, но благодаря случайности ваш страшный секрет был раскрыт. Я не помню ни одного дела, настолько ужасного, за мои 46 лет", — сказал судья.

Напомним, что годовалый "чудо-ребенок" провел два дня на улице во время штормовой погоды, прежде чем его нашел водитель грузовика, который проезжал мимо по дороге в штате Миссисипи (США).