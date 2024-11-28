Суддя був шокований: судили жінку, яка 3 роки тримала доньку у шухляді

3-річна дівчинка була настільки виснажена, що виглядала, як семимісячна дитина. За словами прокурорів, дівчинка "ніколи не бачила денного світла чи свіжого повітря".

У Великій Британії засудили матір, яка три роки тримала свою маленьку доньку в шухляді. За словами прокурорів, дитина ніколи не бачила денного світла і не була на свіжому повітря. Про це пише ВВС.

Про дитину "у шухляді" стало відомо, коли до жінки в гості прийшов знайомий і почув дивні звуки з іншої кімнати та дитячий плач. Він і заявив до поліції. До будинку також викликали соціальну працівницю, яка описала свій жах від побаченого в спальні.

"Дитину знайшли з заплутаним волоссям, деформаціями та висипами. Соціальна працівниця сказала: "Я подивилася на її матір і запитала, чи це тут ви її тримаєте? Мати відповіла спокійно, що так, у шухляді", — розповіла соцпрацівниця.

"Я була шокована, що мати не виявила жодних емоцій. Я відчула жах від того, що я, ймовірно, була єдиною іншою людиною, окрім її матері, яку вона бачила", — розповіла соціальна працівниця.

Ніколи не бачила денного світла

За словами прокурорів, дівчинка "ніколи не бачила денного світла чи свіжого повітря". Дитину вилучили з родини, а матір забрали до СІЗО, де на неї потім чекав суд.

Суддя, який розглядав справу, під час засідання заявив, що жінка позбавила свою дитину будь-якої любові, належної уваги, взаємодії з іншими людьми, нормального харчування та необхідної медичної допомоги".

"Розумна маленька дівчинка, яка, можливо, лише зараз починає повертатися до життя після того, що було майже смертю в цій кімнаті", – додав він.

За матеріалами справи, матір переховувала дитину від своїх рідних, зокрема, своїх дітей, які щоправда з нею не живуть, та від свого партнера, який часто бував у будинку. Також дитина не реагувала на своє ім’я, коли її знайшли, вона часто перебувала сама і голодувала.

Виглядала як семимісячна дитина

Під час судового засідання свідки розповіли, що 3-річна дівчинка була настільки виснажена, що виглядала, як семимісячна дитина. Її годували розведеним сухим сніданком через шприц.

Дівчинка також мала розщеплення піднебіння та інші проблеми зі здоров'ям, на які мати не звертала уваги. Також у дівчинки є серйозні проблеми з розвитком. Зараз вона перебуває у прийомній сім’ї.

На допиті в поліції жінка сказала, що не знала, що була вагітною, і "дуже боялася", коли народила. Вона також заявила, що дитина не завжди перебувала у шухляді під ліжком, і що шухляда нібито не була закрита.

Суддя зазначив, що дії жінки "повністю виходять за межі розуміння".

"Ви намагалися контролювати цю ситуацію якомога ретельніше, але завдяки випадковості ваш страшний секрет було розкрито. Я не пам’ятаю жодної справи, настільки жахливої, за мої 46 років", — сказав суддя.

Нагадаємо, що однорічна "чудо-дитина" провела два дні на вулиці під час штормової погоди, перш ніж її знайшов водій вантажівки, який повз дорогою у штаті Міссісіпі (США).