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Мир

В США во время пожара погиб член семьи Ротшильдов, — СМИ (видео)

Пожар, смерть, Ротшильды
СМИ предполагают, что во время пожара погиб член семьи Ротшильдов (иллюстративное фото)

Журналисты рассказали, что официального подтверждения смерти члена семьи Ротшильдов нет, однако мужчину опознали его соседи.

В среду, 27 ноября, во время пожара двухэтажного дома в Голливуд-Хиллз погиб мужчина, которого соседи узнали как члена семьи Ротшильдов. Об этом сообщает ABC.

По информации журналистов, пожарные прибыли на участок 8500 Лукаут-Маунтин-авеню около 16:40. Пожар тушили 45 работников чуть более получаса. После этого они обнаружили внутри дома мертвого мужчину. Его имя не разглашается, но соседи узнали в нем Уилла Ротшильда из могущественной банковской семьи.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес. Неизвестно, что могло вызвать пожар, на данный момент инцидент расследуется.

Издание отмечает, что соседи описывали Ротшильда как эксцентричного миллионера — или даже миллиардера — с многочисленной недвижимостью и десятками дорогих автомобилей. На улице среди знаменитостей и влиятельных людей Ротшильд проживал сам.

Напомним, в феврале в возрасте 87 лет умер представитель известной династии банкиров и финансистов сэр Джейкоб Ротшильд. Он был хорошо известен в мире искусства и культурного наследия.

Отметим, что Ротшильды — это международная династия предпринимателей, финансово-промышленная группа. Основателем ее является Майер Амшель Ротшильд, основавший банк во Франкфурте-на-Майне. Бизнес продолжили пять его сыновей, а затем — внуки. Семья до сих пор играет важную роль в европейском бизнесе.