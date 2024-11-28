В США во время пожара погиб член семьи Ротшильдов, — СМИ (видео)

Журналисты рассказали, что официального подтверждения смерти члена семьи Ротшильдов нет, однако мужчину опознали его соседи.

В среду, 27 ноября, во время пожара двухэтажного дома в Голливуд-Хиллз погиб мужчина, которого соседи узнали как члена семьи Ротшильдов. Об этом сообщает ABC.

По информации журналистов, пожарные прибыли на участок 8500 Лукаут-Маунтин-авеню около 16:40. Пожар тушили 45 работников чуть более получаса. После этого они обнаружили внутри дома мертвого мужчину. Его имя не разглашается, но соседи узнали в нем Уилла Ротшильда из могущественной банковской семьи.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес. Неизвестно, что могло вызвать пожар, на данный момент инцидент расследуется.

Издание отмечает, что соседи описывали Ротшильда как эксцентричного миллионера — или даже миллиардера — с многочисленной недвижимостью и десятками дорогих автомобилей. На улице среди знаменитостей и влиятельных людей Ротшильд проживал сам.

Напомним, в феврале в возрасте 87 лет умер представитель известной династии банкиров и финансистов сэр Джейкоб Ротшильд. Он был хорошо известен в мире искусства и культурного наследия.

Отметим, что Ротшильды — это международная династия предпринимателей, финансово-промышленная группа. Основателем ее является Майер Амшель Ротшильд, основавший банк во Франкфурте-на-Майне. Бизнес продолжили пять его сыновей, а затем — внуки. Семья до сих пор играет важную роль в европейском бизнесе.