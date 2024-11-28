В США під час пожежі загинув член родини Ротшильдів, – ЗМІ (відео)

Журналісти розповіли, що офіційного підтвердження смерті члена сім'ї Ротшильдів немає, однак чоловіка упізнали його сусіди.

В середу, 27 листопада, під час пожежі двоповерхового будинку у Голлівуд-Хіллз загинув чоловік, якого сусіди впізнали як члена родини Ротшильдів. Про це повідомляє ABC.

За інформацією журналістів, пожежники прибули на ділянку 8500 Лукаут-Маунтін-авеню близько 16:40. Пожежу гасили 45 працівників трохи більше ніж півгодини. Після цього вони виявили всередині будинку мертвого чоловіка. Його ім'я не розголошується, але сусіди впізнали у ньому Вілла Ротшильда із могутньої банківської родини.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза округу Лос-Анджелес. Невідомо, що могло спричинити пожежу, на даний момент інцидент розслідується.

Видання зазначає, що сусіди описували Ротшильда як ексцентричного мільйонера — чи навіть мільярдера — із численною нерухомістю та десятками дорогих автомобілів. На вулиці серед знаменитостей та впливових людей Ротшильд проживав сам.

Нагадаємо, в лютому у віці 87 років помер представник відомої династії банкірів і фінансистів сер Джейкоб Ротшильд. Він був добре відомий у світі мистецтва і культурної спадщини.

Зазначимо, що Ротшильди — це міжнародна династія підприємців, фінансово-промислова група. Засновником її є Маєр Амшель Ротшильд, що заснував банк у Франкфурті-на-Майні. Бізнес продовжили п'ять його синів, а потім — онуки. Сім'я досі грає важливу роль у європейському бізнесі.