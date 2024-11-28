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В США під час пожежі загинув член родини Ротшильдів, – ЗМІ (відео)

Пожежа, смерть, Ротшильди
ЗМІ припускають, що під час пожежі загинув член родини Ротшильдів (ілюстративне фото)

Журналісти розповіли, що офіційного підтвердження смерті члена сім'ї Ротшильдів немає, однак чоловіка упізнали його сусіди.

В середу, 27 листопада, під час пожежі двоповерхового будинку у Голлівуд-Хіллз загинув чоловік, якого сусіди впізнали як члена родини Ротшильдів. Про це повідомляє ABC.

За інформацією журналістів, пожежники прибули на ділянку 8500 Лукаут-Маунтін-авеню близько 16:40. Пожежу гасили 45 працівників трохи більше ніж півгодини. Після цього вони виявили всередині будинку мертвого чоловіка. Його ім'я не розголошується, але сусіди впізнали у ньому Вілла Ротшильда із могутньої банківської родини.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза округу Лос-Анджелес. Невідомо, що могло спричинити пожежу, на даний момент інцидент розслідується.

Видання зазначає, що сусіди описували Ротшильда як ексцентричного мільйонера — чи навіть мільярдера — із численною нерухомістю та десятками дорогих автомобілів. На вулиці серед знаменитостей та впливових людей Ротшильд проживав сам.

Нагадаємо, в лютому у віці 87 років помер представник відомої династії банкірів і фінансистів сер Джейкоб Ротшильд. Він був добре відомий у світі мистецтва і культурної спадщини.

Зазначимо, що Ротшильди — це міжнародна династія підприємців, фінансово-промислова група. Засновником її є Маєр Амшель Ротшильд, що заснував банк у Франкфурті-на-Майні. Бізнес продовжили п'ять його синів, а потім — онуки. Сім'я досі грає важливу роль у європейському бізнесі.