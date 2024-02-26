Помер сер Джейкоб Ротшильд, представник відомої династії банкірів і фінансистів

Представнику клану Ротшильдів було 87 років. Британський пер почав свою кар'єру в сімейному банку NM Rothschild & Sons 1963 року.

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Лорд Джейкоб Ротшильд — фінансист і член банківської сім'ї Ротшильдів — помер у віці 87 років, повідомила сьогодні його сім'я. Британський пер, який також був добре відомий у світі мистецтва і культурної спадщини, розпочав свою кар'єру в сімейному банку NM Rothschild & Sons 1963 року. Три роки тому помер патріарх французької гілки Ротшильдів — барон Бенджамін де Ротшильд. Про це пише The Financial Times.

Джейкоб Ротшильд 1980 року він разом із сером Марком Вайнбергом став співзасновником тодішньої J Rothschild Assurance Group, нині St James's Place.

Лорд Джейкоб Ротшильд

Лорд Ротшильд був одружений на Серені Мері Данн, онучці канадського фінансиста сера Джеймса Данна. Вона померла в лікарні Лондона в січні 2019 року після хвороби. У пари народилося четверо дітей, включно з фінансистом Натаніелем "Натом" Ротшильдом, який також заснував Windmill Hill Asset Management, щоб управляти благодійним портфелем сім'ї.

За свою кар'єру він обіймав такі посади, як заступник голови тодішнього телебачення BSkyB, а також був головою опікунської ради Національної галереї.

Джейкоб, представник династії Ротшильдів, був главою лондонської гілки Ротшильдів. Він також був прапраправнуком Натана Маєра Ротшильда, сином Маєра Амшеля Ротшильда, який у 18 столітті був засновником банку у Франкфурті-на-Майні і засновником династії підприємців Ротшильдів.

Лорд Джейкоб Ротшильд отримує нагороду з рук принца Чарльза Фото: Getty Images

Справу продовжили п'ять його синів: Амшель Маєр, Соломон Маєр, Натан Маєр, Калман Маєр, Джеймс Маєр. Брати контролювали п'ять банків у найбільших містах Європи (Парижі, Лондоні, Відні, Неаполі, Франкфурті-на-Майні).

Лорд Джейкоб Ротшильд, який здобув освіту в Ітонському коледжі та Крайст-Черч в Оксфорді, також обіймав посаду голови Меморіального фонду національної спадщини.

У 1992 році він став президентом тодішнього Інституту єврейських справ, нині відомого як Інститут досліджень єврейської політики. Він також був піклувальником Державного Ермітажу в Санкт-Петербурзі та Управління музеїв Катару, перш ніж піти з обох посад.

Лорд Джейкоб Ротшильд

У заяві сім'ї йдеться: "Наш батько Джейкоб посідав чільне місце в житті багатьох людей, він був чудовим фінансистом, поборником мистецтва та культури, відданим державним службовцем, пристрасним прихильником доброчинності в Ізраїлі та єврейської культури, захисником довкілля і улюбленим другом, батьком і дідусем".

Сім'я вже заявила, що сер Ротшильд буде похований відповідно до єврейського звичаю на невеликій сімейній церемонії, а пізніше буде встановлено меморіал.

Нагадаємо, раніше Анджеліну Джолі бачили в компанії ще одного представника сім'ї Ротшильдів — мільярдера Девіда Маєра де Ротшильда.