Котенок спас жизнь украинцу в румынских горах: подробности (фото)

28-летний украинец, упавший в глубокий овраг в горах Марамуреш в Румынии, был извлечен спасателями и пограничниками после почти пяти с половиной часов усилий. Чрезвычайники говорят, что кот, которого мужчина взял с собой, сохранил ему жизнь.

Румынским спасателям совместно с пограничниками удалось достать из оврага в восточных Карпатах глубиной 400 метров и крутым склоном гражданина Украины с котенком. Об этом сообщает ресурс spotmedia.

Спасательная операция, усложнявшаяся глубоким снегом, метелью и холодом, продолжалась 5 с половиной часов.

Местные власти сообщили, что мужчине 28 лет, он из Харькова. Вместе с ним был котенок, который, судя по всему, сохранил ему жизнь.

Пострадавший более суток находился в снегу на дне оврага и согревался теплом животного, пока его не заметили румынские пограничники.

Отмечается, что молодой человек, извлеченный из оврага, входит в группу из трех украинцев, пересекших границу с Румынией. Двое других были обнаружены с помощью вертолета.

Напомним, в конце июня украинские пограничники задержали на одном из блокпостов неподалеку границы с Румынией мужчину, который выдавал себя за военного. Он представился военнослужащим одного из подразделений морской пехоты.

В апреле в Службу доверия Государственной пограничной службы позвонил мужчина и сообщил, что "хочет сдаться" пограничникам. Он рассказал, что хотел попасть в Румынию, но заблудился, и уже несколько дней ничего не ел и не пил.

А в Одесской области правоохранители спасли уклониста, на которого напали волки. Мужчина забрался на дерево и вынужден был обратиться к пограничникам.