Кошеня врятувало життя українцю в румунських горах: подробиці (фото)
28-річного українця, який впав у глибокий яр у горах Марамуреш у Румунії, витягли рятувальники і прикордонники після майже п'яти з половиною годин зусиль. Надзвичайники кажуть, що кіт, якого чоловік узяв із собою, зберіг йому життя.
Румунським рятувальникам спільно з прикордонниками вдалося дістати з яру в східних Карпатах глибиною 400 метрів і крутим схилом громадянина України з кошеням. Про це повідомляє ресурс spotmedia.
Рятувальна операція, що ускладнювалася глибоким снігом, хуртовиною і холодом, тривала 5 з половиною годин.
Місцева влада повідомила, що чоловікові 28 років, він із Харкова. Разом із ним було кошеня, яке, судячи з усього, зберегло йому життя.
Потерпілий понад добу перебував у снігу на дні яру і зігрівався теплом тварини, поки його не помітили румунські прикордонники.
Зазначається, що молода людина, витягнута з яру, входить до групи з трьох українців, які перетнули кордон із Румунією. Двох інших було виявлено за допомогою вертольота.
Нагадаємо, наприкінці червня українські прикордонники затримали на одному з блокпостів неподалік кордону з Румунією чоловіка, який видавав себе за військового. Він представився військовослужбовцем одного з підрозділів морської піхоти.
У квітні до Служби довіри Державної прикордонної служби зателефонував чоловік і повідомив, що "хоче здатися" прикордонникам. Він розповів, що хотів потрапити до Румунії, але заблукав, і вже кілька днів нічого не їв і не пив.
А в Одеській області правоохоронці врятували ухилянта, на якого напали вовки. Чоловік заліз на дерево і змушений був звернутися до прикордонників.