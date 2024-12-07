Кошеня врятувало життя українцю в румунських горах: подробиці (фото)

28-річного українця, який впав у глибокий яр у горах Марамуреш у Румунії, витягли рятувальники і прикордонники після майже п'яти з половиною годин зусиль. Надзвичайники кажуть, що кіт, якого чоловік узяв із собою, зберіг йому життя.

Румунським рятувальникам спільно з прикордонниками вдалося дістати з яру в східних Карпатах глибиною 400 метрів і крутим схилом громадянина України з кошеням. Про це повідомляє ресурс spotmedia.

Рятувальна операція, що ускладнювалася глибоким снігом, хуртовиною і холодом, тривала 5 з половиною годин.

Місцева влада повідомила, що чоловікові 28 років, він із Харкова. Разом із ним було кошеня, яке, судячи з усього, зберегло йому життя.

Потерпілий понад добу перебував у снігу на дні яру і зігрівався теплом тварини, поки його не помітили румунські прикордонники.

Зазначається, що молода людина, витягнута з яру, входить до групи з трьох українців, які перетнули кордон із Румунією. Двох інших було виявлено за допомогою вертольота.

Нагадаємо, наприкінці червня українські прикордонники затримали на одному з блокпостів неподалік кордону з Румунією чоловіка, який видавав себе за військового. Він представився військовослужбовцем одного з підрозділів морської піхоти.

У квітні до Служби довіри Державної прикордонної служби зателефонував чоловік і повідомив, що "хоче здатися" прикордонникам. Він розповів, що хотів потрапити до Румунії, але заблукав, і вже кілька днів нічого не їв і не пив.

А в Одеській області правоохоронці врятували ухилянта, на якого напали вовки. Чоловік заліз на дерево і змушений був звернутися до прикордонників.