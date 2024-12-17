Королева красоты из Швейцарии рассказала, как на нее напал Дональд Трамп

Бывшая Мисс Швейцария Беатрис Кеул сообщила, что инцидент с избранным президентом США случился в 1993 году.

Related video

Беатрис Кеул, бывшая Мисс Швейцария и успешная модель, в недавнем интервью сделала шокирующие заявление, рассказав о травмирующем эпизоде ​​1993 года с участием Дональда Трампа, бывшего и будущего президента Соединенных Штатов. Об этом пишет Digi FM.

53-летняя уроженка Румынии призналась, что Дональд Трамп напал на нее в его номере в отеле Plaza в Нью-Йорке после того, как ее пригласили на конкурс, организованный под его именем.

Беатрис Кеул, рост которой составляет 1,85 метра, рассказала, что только ее сила и рост помогли ей спастись из чрезвычайно опасной ситуации.

"Он целовал меня в губы и шею, пытался задрать мое платье, хватал меня везде, где только мог. Помню, он держал меня на руках, целовал и все время говорил: "Обещай мне, что никому ничего не скажешь". Мне повезло, что мне удалось уйти оттуда живой", — призналась она.

Беатрис Кеул в 1993 году столкнулась с Дональдом Трампом Фото: Instagram BeatriceKeulOfficial

Хотя этот эпизод произошел более трех десятилетий назад, Кеул объяснила, что ей потребовалось много времени, прежде, чем она набралась смелости о нем рассказать.

"Это был ящик Пандоры, который у меня не было сил открыть. Однажды я почувствовала себя достаточно сильной и решила написать мемуары, чтобы справиться со своей болью", — объяснила она.

Беатрис Кеул родилась в Румынии, в городке Клуж-Напок. В 1980 году, в возрасте 9 лет, она вместе с родителями эмигрировала в Швейцарию. В итоге Беатрис стала успешной моделью, королевой красоты и занялась банковским делом.

Беатрис Кеул — одна из 29 женщин, обвинивших Дональда Трампа в неподобающем сексуальном поведении или сексуальном насилии. Хотя команда юристов бывшего президента неоднократно отвергала обвинения, дело Беатрис по-прежнему находится в центре внимания общественности.

"То, как он себя вел, было невообразимо. Это было похоже на встречу с двумя людьми: доктором. Джекиллом и мистером Хайдом. Сначала он был очень милым, а потом совершенно изменился ", — рассказала она.

Несмотря на серьезность обвинений, Кеул не стала подавать официальную жалобу на Трампа, объяснив это тем, что, не будучи гражданкой США, ей было бы сложно принимать участие в юридических процедурах.

"Я не единственная, кто пережил такой опыт. Многие другие женщины высказались о его поведении. Мы должны заставить себя быть услышанными, иначе движение "Я тоже" развалится", — заявила она.

Напомним, в 2020 году суд Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа заплатить 44,1 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд) за судебные издержки.