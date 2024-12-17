Королева краси зі Швейцарії розповіла, як на неї напав Дональд Трамп
Колишня Міс Швейцарія Беатріс Кеул повідомила, що інцидент із обраним президентом США трапився 1993 року.
Беатріс Кеул, колишня Міс Швейцарія та успішна модель, у нещодавньому інтерв'ю зробила приголомшливу заяву, розповівши про травмувальний епізод 1993 року за участю Дональда Трампа, колишнього та майбутнього президента Сполучених Штатів. Про це пише Digi FM.
53-річна уродженка Румунії зізналася, що Дональд Трамп напав на неї в його номері в готелі Plaza в Нью-Йорку після того, як її запросили на конкурс, організований під його ім'ям.
Беатріс Кеул, зріст якої становить 1,85 метра, розповіла, що тільки її сила та зріст допомогли їй врятуватися з надзвичайно небезпечної ситуації.
"Він цілував мене в губи і шию, намагався задерти мою сукню, хапав мене скрізь, де тільки міг. Пам'ятаю, він тримав мене на руках, цілував і весь час говорив: "Обіцяй мені, що нікому нічого не скажеш". Мені пощастило, що мені вдалося піти звідти живою", — зізналася вона.
Хоча цей епізод стався понад три десятиліття тому, Кеул пояснила, що їй знадобилося багато часу, перш ніж вона набралася сміливості про нього розповісти.
"Це була скринька Пандори, яку в мене не було сил відкрити. Одного разу я відчула себе досить сильною і вирішила написати мемуари, щоби впоратися зі своїм болем", — пояснила вона.
Беатріс Кеул народилася в Румунії, у містечку Клуж-Напок. У 1980 році, у віці 9 років, вона разом із батьками емігрувала до Швейцарії. У підсумку Беатріс стала успішною моделлю, королевою краси та зайнялася банківською справою.
Беатріс Кеул — одна з 29 жінок, які звинуватили Дональда Трампа в неналежній сексуальній поведінці або сексуальному насильстві. Хоча команда юристів колишнього президента неодноразово відкидала звинувачення, справа Беатріс, як і раніше, перебуває в центрі уваги громадськості.
"Те, як він поводився, було неймовірно. Це було схоже на зустріч із двома людьми: доктором Джекіллом і містером Гайдом. Спочатку він був дуже милим, а потім абсолютно змінився", — розповіла вона.
Попри серйозність звинувачень, Кеул не стала подавати офіційну скаргу на Трампа, пояснивши це тим, що, не будучи громадянкою США, їй було б складно брати участь у юридичних процедурах.
"Я не єдина, хто пережив такий досвід. Багато інших жінок висловилися про його поведінку. Ми повинні змусити себе бути почутими, інакше рух "Я теж" розвалиться", — заявила вона.
Нагадаємо, 2020 року суд Каліфорнії зобов'язав президента США Дональда Трампа заплатити 44,1 тис. доларів порноактрисі Стормі Деніелс (справжнє ім'я — Стефані Кліффорд) за судові витрати.