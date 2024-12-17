Королева краси зі Швейцарії розповіла, як на неї напав Дональд Трамп

Колишня Міс Швейцарія Беатріс Кеул повідомила, що інцидент із обраним президентом США трапився 1993 року.

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Беатріс Кеул, колишня Міс Швейцарія та успішна модель, у нещодавньому інтерв'ю зробила приголомшливу заяву, розповівши про травмувальний епізод 1993 року за участю Дональда Трампа, колишнього та майбутнього президента Сполучених Штатів. Про це пише Digi FM.

53-річна уродженка Румунії зізналася, що Дональд Трамп напав на неї в його номері в готелі Plaza в Нью-Йорку після того, як її запросили на конкурс, організований під його ім'ям.

Беатріс Кеул, зріст якої становить 1,85 метра, розповіла, що тільки її сила та зріст допомогли їй врятуватися з надзвичайно небезпечної ситуації.

"Він цілував мене в губи і шию, намагався задерти мою сукню, хапав мене скрізь, де тільки міг. Пам'ятаю, він тримав мене на руках, цілував і весь час говорив: "Обіцяй мені, що нікому нічого не скажеш". Мені пощастило, що мені вдалося піти звідти живою", — зізналася вона.

Беатріс Кеул 1993 року зіткнулася з Дональдом Трампом Фото: Instagram BeatriceKeulOfficial

Хоча цей епізод стався понад три десятиліття тому, Кеул пояснила, що їй знадобилося багато часу, перш ніж вона набралася сміливості про нього розповісти.

"Це була скринька Пандори, яку в мене не було сил відкрити. Одного разу я відчула себе досить сильною і вирішила написати мемуари, щоби впоратися зі своїм болем", — пояснила вона.

Беатріс Кеул народилася в Румунії, у містечку Клуж-Напок. У 1980 році, у віці 9 років, вона разом із батьками емігрувала до Швейцарії. У підсумку Беатріс стала успішною моделлю, королевою краси та зайнялася банківською справою.

Беатріс Кеул — одна з 29 жінок, які звинуватили Дональда Трампа в неналежній сексуальній поведінці або сексуальному насильстві. Хоча команда юристів колишнього президента неодноразово відкидала звинувачення, справа Беатріс, як і раніше, перебуває в центрі уваги громадськості.

"Те, як він поводився, було неймовірно. Це було схоже на зустріч із двома людьми: доктором Джекіллом і містером Гайдом. Спочатку він був дуже милим, а потім абсолютно змінився", — розповіла вона.

Попри серйозність звинувачень, Кеул не стала подавати офіційну скаргу на Трампа, пояснивши це тим, що, не будучи громадянкою США, їй було б складно брати участь у юридичних процедурах.

"Я не єдина, хто пережив такий досвід. Багато інших жінок висловилися про його поведінку. Ми повинні змусити себе бути почутими, інакше рух "Я теж" розвалиться", — заявила вона.

Нагадаємо, 2020 року суд Каліфорнії зобов'язав президента США Дональда Трампа заплатити 44,1 тис. доларів порноактрисі Стормі Деніелс (справжнє ім'я — Стефані Кліффорд) за судові витрати.