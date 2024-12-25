Медики кормили роженицу имбирным печеньем, пока она истекала кровью и умирала: подробности

В анатомическом отчете говорится о том, что смерти роженицы можно было избежать, если бы ей вовремя оказали медицинскую помощь.

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В США медики довели до смерти роженицу, поставив ей неправильный диагноз. Они списали все на обезвоживание после родов и кормили ее печеньем, в то время как у нее развилась сильная кровопотеря. Об этом пишет Daily Mail.

Так, 36-летняя Лора-Джейн Симан умерла в больнице Брумфилд в Челмсфорде, штат Эссекс через два дня после рождения сына. Она "умоляла персонал помочь ей", но медики ее не слушали.

Медицинский персонал объяснил симптомы госпожи Симан обезвоживанием, и после потери сознания ей просто дали имбирное печенье, чтобы она съела. В итоге женщина пережила две остановки сердца, ее доставили в экстренную операцию, но она трагически умерла уже на следующий день.

В анатомическом отчете говорится о том, что смерти роженицы можно было избежать, если бы ей вовремя оказали медицинскую помощь.

Роженица, которая умерла от кровопотери

Коронер Соня Хейз сказала, что "обморок" матери пятерых детей был неправильно квалифицирован, ее лечили от возможного обезвоживания и дали лекарства, которые имели "лишь временный эффект".

У женщины были нормальные роды, она даже успела грудью покормить своего новорожденного сына, но впоследствии ее состояние начало ухудшаться.

Позже было установлено, что внутреннее кровотечение продолжалось несколько часов, прежде чем ей сделали экстренную операцию и отправили в реанимацию, где она умерла.

В докладе говорится, что роженица "умерла вследствие элементарной неспособности медицинских работников распознать причину потери сознания.

"Лора-Джейн получила разрыв капсулы селезенки в родильной палате, что вызвало внутрибрюшинное кровотечение, которое продолжалось незамеченным при отсутствии какого-либо осмотра ее брюшной полости", — говорится в отчете.

В докладе сделан вывод, что ее "смерти можно было избежать, ведь она произошла из-за халатности".

Напомним, что в Костопольском роддоме в Ровенской области умер новорожденный младенец, а через 3 дня после этого и его мать. У женщины осталось трое несовершеннолетних детей.