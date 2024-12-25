Медики годували породіллю імбирним печивом, поки вона стікала кров'ю і вмирала: подробиці

У анатомічному звіті йдеться про те, що смерті породіллі можна було уникнути, якби їй вчасно надали медичну допомогу.

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У США медики довели до смерті породіллю, поставивши їй неправильний діагноз. Вони списали все на зневоднення після пологів і годували її печивом, тоді як у неї розвинулася сильна крововтрата. Про це пише Daily Mail.

Так, 36-річна Лора-Джейн Сіман померла в лікарні Брумфілд у Челмсфорді, штат Ессекс через два дні після народження сина. Вона "благала персонал допомогти їй", але медики її не слухали.

Медичний персонал пояснив симптоми пані Сіман зневодненням, а після непритомності їй просто дали імбирне печиво, щоб вона з’їла. У підсумку жінка пережила дві зупинки серця, її доставили в екстрену операцію, але вона трагічно померла вже наступного дня.

У анатомічному звіті йдеться про те, що смерті породіллі можна було уникнути, якби їй вчасно надали медичну допомогу.

Породілля, яка померла від крововтрати

Коронерка Соня Хейз сказала, що непритомність матері п’ятьох дітей було неправильно кваліфіковано, її лікували від можливого зневоднення та дали ліки, які мали "лише тимчасовий ефект".

У жінки були нормальні пологи, згодом вона навіть встигла грудьми погодувати свого новонародженого сина, але згодом її стан почав погіршуватися.

Пізніше було встановлено, що внутрішня кровотеча тривала кілька годин, перш ніж їй зробили екстрену операцію та відправили до реанімації, де вона померла.

У доповіді говориться, що породілля "померла внаслідок елементарної нездатності медичних працівників розпізнати причину непртомності.

"Лора-Джейн отримала розрив капсули селезінки в пологовій палаті, що спричинило внутрішньоочеревинну кровотечу, яка тривала непомічено за відсутності будь-якого огляду її черевної порожнини", — йдеться у звіті.

У доповіді зроблено висновок, що її "смерті можна було уникнути, бо вона сталася через недбалість".

Нагадаємо, що у Костопільському пологовому будинку в Рівненській області померло новонароджене немовля, а за 3 дні після цього і його мати. У жінки залишилося троє неповнолітніх дітей.