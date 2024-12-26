Серийной доносчицей Анной Коробковой в РФ оказался мужчина: как это выяснили

"Коробкова" писала доносы на учителей, академиков, преподавателей вузов, правозащитников, врачей и адвокатов. Часть доносов была адресована работодателям тех, на кого они были написаны, некоторые — прокуратуре.

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В России разоблачили личность серийной доносчицы Анны Коробковой. Ею оказался житель Урала, пропагандист из Екатеринбурга, историк по образованию Иван Абатуров. Об этом пишет ВВС.

Доносы на сограждан он начал писать с начала полномасштабного российского вторжения и за это время успел написать более 1300 жалоб.

В них Абатуров мог на несколько страниц расписать, что именно говорил тот или иной человек на которого он жаловался, он подробно выписывал даже минуты эфира, если лицо давало интервью или комментарий.

"Коробкова" писала доносы на учителей, академиков, преподавателей вузов, правозащитников, врачей и адвокатов. Часть доносов была адресована работодателям тех, на кого они были написаны, некоторые — прокуратуре. В большинстве случаев "Коробкова" жаловалась на людей, которые дали комментарии СМИ-иноагентам и в комментариях которых она увидела "дискредитацию" российской армии.

Кроме доносов "Коробкова" рассылала письма с угрозами. Она находила людей, которые дали комментарии СМИ-иноагентам, и предлагала им в течение пяти суток пообещать ей, что они больше не будут выступать в таких СМИ. В случае "ненаправления ей ответа" она угрожала пожаловаться на них в Минюст, чтобы их также признали "иноагентами".

"Коробкова" охотно общалась с журналистами в письменной форме и рассказывала подробности своей биографии: живет в городе с населением более 1,5 млн человек, получила гуманитарное образование, имеет опыт преподавания, в браке не состоит, детей нет.

Статья в "Википедии"

Социальный антрополог Александра Архипова (признанная в России "иноагентом") узнала, что на нее донос написала некая "Анна Коробкова". В начале декабря 2024 года Архипова обнаружила страницу об "Анне Васильевне Коробковой" в русскоязычной "Википедии". Она обратила внимание, что стиль статьи о ней очень похож на письма "Коробковой". На странице было опубликовано много сканов ответов российских ведомств на доносы Коробковой. Например, письма из Генпрокуратуры с анонсами проверок по факту ее обращений, а также адресованные ей отчеты Генпрокуратуры о признании этих изданий нежелательными организациями.

"И это странно, откуда внешний автор может иметь доступ к ответам из госорганов? Это сначала навело меня на мысль, что он и есть "Коробкова"", — рассказывает Архипова.

Архипова вместе с лингвистом Даниилом Скорынкиным сравнили статью о "Коробковой" в "Википедии" с письмами, которые "Коробкова" присылала журналистам и самой Архиповой. Для сравнения они использовали стилометрический анализ — это вспомогательный метод определения авторства текста, основанный на частоте употребления в нем тех или иных служебных слов, объясняет Скорынкин: "Это вещи, о которых мы не думаем. Я не думаю, сказать "о стилометрию" или "о стилометрию", я могу выбрать и то, и другое, но я не выбираю это сознательно. Это вещи, которые автоматизируются у человека — он использует какие-то предлоги чаще, какие-то предлоги реже. На этом основывается стилометрия".

Стилометрический анализ показал, что статья о "Коробковой" в "Википедии" и письма "Коробковой" очень близки.

Архипова обратилась к друзьям, которые имеют отношение к "Википедии" и понимают, как там искать информацию и узнать, кто и когда загружал файлы. и выяснили, что фото загружал на "ВикиСклад" "Аркадий2023". Это были фото с различных мероприятий из Екатеринбурга, преимущественно из "Ельцин-центра", сделанные камерой Panasonic DMC-FT4. Эту модель фотоаппарата использовало мало пользователей "Викисклада", и только один из них был из России. Это был пользователь с ником "Иван Абатуров". Его фото также были загружены из Екатеринбурга.

Два википедиста

"Иван Абатуров" — википедист с многолетним опытом, который внес тысячи правок в русскоязычную "Википедию". Одни из первых его правок в мае 2015 года были внесены в статью "Иностранный агент". Последнюю правку он внес 24 марта 2023 года и исчез. Затем, менее чем через две недели, в русской "Википедии" появился "Аркадий2023", который сделал первую правку 4 апреля 2023 года.

Архипова с коллегами заметили, что обоих пользователей интересуют специфические темы: они редактируют статьи о двусторонних отношениях тех или иных стран, статьи о диссидентах и репрессиях.

Любитель доносов

Ранее Иван Абатуров уже попадал в скандал, связанный с доносом. В августе 2022 года директор издательства "Нестор-История" Сергей Эрлих рассказал, что в их офис пришла полиция из-за доноса Абатурова Ивана Николаевича, который увидел в книге издательства о Холокосте в Румынии "ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Эрлих в своем посте назвал Абатурова аспирантом кафедры философии и культурологии Российского государственного профессионального педагогического университета (РГППУ) в Екатеринбурге и выложил фото доноса.

Иван Абатуров родился в Свердловске в 1985 году. В 2008 году окончил магистратуру истфака УрГУ.

В 2013 году в Ленинский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело на Абатурова по статье 116 Уголовного кодекса (побои, до двух лет лишения свободы). Абатуров получил достаточно мягкое наказание — пять тысяч рублей штрафа. Решение суда не удовлетворило Абатурова, он упорно посылал жалобы в Конституционный суд на нарушение своих конституционных прав при рассмотрении этого дела.

Стиль написания Абатурова и слова, которые он употреблял в речи помогли установить, что именно он пишет доносы под именем Анны Коробковой.

"Он нашел в этом свое призвание"

Сейчас Александра Архипова живет во Франции. Она уехала из России из-за своей антивоенной позиции и не знает, признали ли ее в РФ "иноагентом" именно по доносу "Коробковой" или нет. По ее словам, когда "Коробкова" начала писать доносы на нее и других ее коллег, их вызвали к руководству и угрожали увольнением. Сама "Коробкова" хвасталась, что ее доносы приводили к увольнениям.

Журналисты напрямую написали письмо Абатурову и поинтересовались, действительно ли он пишет доносы под именем Коробковой, он коротко написал: Здравствуйте. Вы ошиблись". После этого он перестал отвечать на сообщения.

"Редактирование "Википедии" для Абатурова — дело жизни. Но когда в 2022 году его коллеги из "Википедии" узнали о доносе на издательство "Нестор-история", ему приходится туго. И после этого Иван Николаевич Абатуров, автор доносов, исчезает, и появляется "Анна Васильевна Коробкова". Видимо, Абатуров начал использовать ее имя для доносов на людей, которые ему близки, или людей из исторической сферы, чтобы больше не было таких разборок", — рассуждает Архипова.

Она говорит, Абатуров считает себя "миссионером", ищет врагов и считает своим долгом их выявлять. И он нашел в этом свое призвание.

Объясняя, почему ей важно обнародовать результаты своего расследования, Архипова говорит следующее: "Я хочу сказать всем, кто боялся доносов "Коробковой", всем, кто отказывался от любых выступлений, кто пострадал от нее, кто думал, что жизнь кончилась, когда она на них донесла, и кто думал, что сделать с этим ничего нельзя, потому что за этим стоит могущественная ФСБ: друзья, помните, что на вас писал доносы озлобленный аспирант-неудачник со сталинистскими взглядами".

Напомним, что в РФ мать срочника, которая рассказала о гибели сына, обвинили в дискредитации ВС РФ. Анна Коробкова, которая донесла на женщину, уже известна в России. Она занимается тем, что отслеживает реакции россиян на войну против Украины в сети, СМИ и т.д. и пишет на них доносы.

Ранее сообщалось, что на украинскую певицу Софию Ротару "взъелась" организация "Ветераны России", которая требует, чтобы соответствующие органы тщательно проверили имущество Ротару и отобрали его для нужд ВС РФ.