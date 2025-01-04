Претендует на мировой рекорд: 23-летний серфингист покорил 33-метровую волну (видео)

На подтверждение рекорда Алессандро Слебира может уйти больше года. Последний официально зарегистрированный рекорд установлен Себастьяном Штейдтнером, покорившим волну в 26 метров в 2022 году.

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23-летний серфер из Санта-Круса (Калифорния, США) Алессандро "Ало" Слебир покорил волну высотой 33 метра недалеко от залива Хаф-Мун, в популярном месте для серфинга Mavericks, к югу от Сан-Франциско. Это может стать мировым рекордом, поскольку еще никому из серферов не удавалось подобное, пишет VICE. О своем достижении и сам Алессандро проинформировал на странице в соцсети.

"Вчера я катался и стал свидетелем некоторых из самых больших волн в моей жизни. Эта волна была одной из многих, которые мне запомнились", – написал он.

Потенциальный рекорд Алессандро Слебира попал на камеру

Рекорд Слебира, установленный 23 декабря 2024 года, должен сначала пройти проверку. Оценка высоты волны для серфинга изначально сложна и спорна, и Фрэнк Кирарте, член спасательной команды Mavericks, сказал, что его анализ все еще является предварительным.

Пока что рекорд принадлежит Себастьяну Штейдтнеру, который в 2022 году покорил волну высотой 26,21 метров метров в Назаре, Португалия. Специальная комиссия потратила 18 месяцев, чтобы подтвердить высоту волны и официально зарегистрировать рекорд. В апреле 2024-го года немец побил свое собственное достижение, пройдя через волну высотой 28,57.

Немецкий серфингист Себастьян Штейдтнер – официальный мировой рекордсмен по покорению самой высокой волны

Так что не исключено, что имя Слебира появится в Книге рекордов Гиннеса не раньше 2026 года.

Как видно на опубликованных видео, Алессандро прорезал волну сверху донизу, войдя в огромную "бочку" и благополучно выйдя из нее. Волна Слебира уже была включена в обсуждения для Big Wave Challenge, ежегодного соревнования по серфингу, которое документирует серферов, пытающихся покорить самые большие волны. Организатор мероприятия Билл Шарп говорит, что, хотя первоначальная оценка в 33 метра "немного щедра", он уверен, что волна находится в пределах мирового рекорда. Шарп также очень рад, что это было снято на видео.

Алессандро увлекается серфингом с 14 лет. Последние несколько лет он был постоянным участником серф-брейка вместе со своим партнером по серфингу Лукой Падуа. Слебир дважды выигрывал "Исполнитель года" в серф-брейке, а Падуа тренировался с иконой серфинга на больших волнах Лэрдом Гамильтоном, хотя ни у одного из серферов нет крупного финансового спонсора. Слебир сказал, что он все еще работает на стройке летом, чтобы иметь возможность взять отпуск, чтобы покататься на Mavericks и поймать очередную грандиозную волну.

К своему достижению он относится философски.

"Независимо от числа, для меня на самом деле не имеет значения, насколько большой была волна. Это была действительно самая большая волна в моей жизни, и это все, что меня действительно волнует в данный момент", – сказал парень в комментарии SFGATE.

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