Претендує на світовий рекорд: 23-річний серфінгіст підкорив 33-метрову хвилю (відео)

На підтвердження рекорду Алессандро Слебіра може піти більше року. Останній офіційно зареєстрований рекорд встановив Себастьян Штейдтнер, який підкорив хвилю в 26 метрів 2022 року.

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23-річний серфер із Санта-Круса (Каліфорнія, США) Алессандро "Ало" Слебір підкорив хвилю заввишки 33 метри недалеко від затоки Хаф-Мун, у популярному місці для серфінгу Mavericks, на південь від Сан-Франциско. Це може стати світовим рекордом, оскільки ще нікому із серферів не вдавалося подібне, пише VICE. Про своє досягнення і сам Алессандро поінформував на сторінці в соцмережі.

"Учора я катався і став свідком деяких із найбільших хвиль у моєму житті. Ця хвиля була однією з багатьох, які мені запам'яталися", — написав він.

Потенційний рекорд Алессандро Слебіра потрапив на камеру

Рекорд Слебіра, встановлений 23 грудня 2024 року, має спочатку пройти перевірку. Оцінка висоти хвилі для серфінгу від самого початку складна і спірна, і Френк Кірарте, член рятувальної команди Mavericks, сказав, що його аналіз все ще є попереднім.

Поки що рекорд належить Себастьяну Штейдтнеру, який 2022 року підкорив хвилю заввишки 26,21 метрів метрів у Назарі, Португалія. Спеціальна комісія витратила 18 місяців, щоб підтвердити висоту хвилі та офіційно зареєструвати рекорд. У квітні 2024-го року німець побив своє власне досягнення, пройшовши через хвилю висотою 28,57.

Німецький серфінгіст Себастьян Штейдтнер — офіційний світовий рекордсмен із підкорення найвищої хвилі

Тож не виключено, що ім'я Слебіра з'явиться в Книзі рекордів Гіннеса не раніше 2026 року.

Як видно на опублікованих відео, Алессандро прорізав хвилю зверху донизу, увійшовши у величезну "бочку" і благополучно вийшовши з неї. Хвиля Слебіра вже була включена в обговорення для Big Wave Challenge, щорічного змагання з серфінгу, яке документує серферів, що намагаються підкорити найбільші хвилі. Організатор заходу Білл Шарп каже, що, хоча початкова оцінка в 33 метри "трохи щедра", він упевнений, що хвиля перебуває в межах світового рекорду. Шарп також дуже радий, що це було знято на відео.

Алессандро захоплюється серфінгом з 14 років. Останні кілька років він був постійним учасником серф-брейку разом зі своїм партнером по серфінгу Лукою Падуа. Слебір двічі вигравав "Виконавець року" в серф-брейку, а Падуа тренувався з іконою серфінгу на великих хвилях Лердом Гамільтоном, хоча у жодного з серферів немає великого фінансового спонсора. Слебір сказав, що він все ще працює на будівництві влітку, щоб мати можливість взяти відпустку, щоб покататися на Mavericks і зловити чергову грандіозну хвилю.

До свого досягнення він ставиться філософськи.

"Незалежно від числа, для мене насправді не має значення, наскільки великою була хвиля. Це була справді найбільша хвиля в моєму житті, і це все, що мене справді хвилює на даний момент", — сказав хлопець у коментарі SFGATE.

Раніше Фокус писав, що в Каліфорнії видра, яка викрадає дошки у серферів, ефектно уникла упіймання.