Не вистачало лише мигалок. У Каліфорнії видра, яка викрадає дошки у серферів, ефектно уникла упіймання

Щоб спіймати тварину, місцева влада залучила водолазів, неводи й навіть вертольоти. Утім, усі спроби виявилися марними — видра все ще орудує у водах біля Санта-Круса.

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Морська видра-ізгой, якій уже дали прізвисько "841", мешкає у водах біля Санта-Круса (Каліфорнія, США) і тероризує місцевих серферів. Цікава тварина має небезпечну звичку красти дошки для серфінгу, що не надто припало до смаку місцевим відпочивальникам і владі, пише Futurism.

Зазначимо, що це не перший рік, коли допитлива видра намагається "спілкуватися із серферами", однак лише цього року влада нарешті вирішила якось вплинути на її поведінку. У результаті співробітники Акваріума Монтерей-Бей, Департаменту риби й дикої природи Каліфорнії, а також служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США пообіцяли спільними зусиллями виловити й переселити видру з її рідного дому.

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Відтоді минуло вже понад тиждень, а видрі все ще вдається вислизати від дослідників. Цікаво, що для упіймання тварини залучили водолазів, гелікоптери та неводи, проте раз по раз 841 вдається втекти від переслідувачів.

Відомо, що у суботу дослідники використали сітку завдовжки 182 метри й спробували 841 заплисти в неї, використовуючи як наживку її улюблені дошки для серфінгу. На жаль, це не спрацювало, а тому рятувальникам на човнах і гелікоптерах довелося дати видрі спокій й спробувати знову іншим разом.

Відомо також, що дослідники використали як приманку дошку для серфера, слідом за якою слідував дайвер. Щойно тварина застрибнула на дошку, дайвер почав повільно тягнути її до човна рятувальників. Однак, як і в попередніх випадках, 841 зірвалася, щойно підійшла надто близько до човна, де на неї вже чекали наглядачі.

Співробітники Служби рибальства і дикої охорони США повідомляють, що упіймання видри насправді може зайняти дні, а то й тижні, враховуючи логістику, поведінку тварини, мінливі умови довкілля, наприклад, прозорість води.

Дослідники досі не розуміють, чим викликана така дивна поведінка видри, проте є припущення, що самка може бути вагітною, а тому схильна до гормональних сплесків, які спричиняють її "агресивну поведінку" щодо серферів.

Зазначимо, що вся ця операція із затримання видри змусила багатьох замислитися, чи справді воно варте того. Крім того, співробітники місцевих агентств, як і дослідники, не хочуть нашкодити 841, а деякі побоюються, що тактика "приманки" фактично може спровокувати її поведінку.

Утім, хай там як, місцева влада не має наміру пом'якшуватися щодо свого рішення — вона все ще вважає, що видру необхідно відловити й переселити.

Раніше Фокус писав про те, що в Каліфорнії відкрили полювання на видру, яка "викрала" дошку у серфінгіста.