Знаменитый отшельник с необитаемого острова в Италии умер в возрасте 85 лет

Мауро Моранди три десятилетия вел уединенную жизнь на итальянском острове Буделли и получил прозвище "Робинзон Крузо".

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Умер Мауро Моранди, который тридцать лет жил отшельником на итальянском острове Буделли у побережья Сардинии. В 2021 году ему пришлось покинуть остров, так как власти Италии превратили остров в Национальный парк. Мауро заново открыл для себя цивилизацию и даже завел соцсети. Он скончался в 85 лет. Об этом пишет CNN.

Мауро Моранди прожил отшельником 30 лет

Мауро Моранди получил прозвище Робинзон Крузо в СМИ после того, как его идентифицировали как единственного жителя острова Буделли, старого убежища времен Второй мировой войны у итальянского острова Сардиния. Он гордился своей уединенной жизнью.

Моранди остался на острове в качестве его главного смотрителя вскоре после того, как его катамаран потерпел кораблекрушение во время попытки отплыть в Полинезию в 1989 году. Он уже тогда хотел оказаться подальше от людей и культуры потребительства.

Мауро Моранди на острове Буделли Фото: Corriere della Sera

По счастливой случайности предыдущий смотритель-отшельник Буделли как раз собирался уйти на пенсию, поэтому Моранди взялся за эту работу и прожил в одиночестве в доме из кораллов, гранита и ракушек на живописном острове три десятилетия. В 2021 году итальянские власти выселили его, когда итальянское государство превратило остров в природный парк.

За 32 года, проведенных на острове, он содержал пляжи в чистоте и рассказывал туристам об экосистеме острова. Припасы привозились в рамках его работы смотрителем, а сам он смонтировал самодельную систему освещения, работающую на солнечных батареях и отапливал свой дом простым камином.

После выселения государство перевезло итальянского Робинзона Крузо в Ла-Маддалену, архипелаг у берегов Сардинии, объявленный национальным парком, где он жил в однокомнатной квартире.

"Это никогда не заканчивается. Я живое доказательство того, что возможна вторая, новая жизнь. Вы всегда можете начать все заново, даже если вам больше 80, потому что есть другие вещи, которые вы можете испытать, совершенно другой мир", — говорил Моранди в интервью в 2021 году, после того, как покинул свой райский остров.

Он был вполне доволен своим возвращением в мир и говорил, что открыл для себя каждодневные удовольствия от благ цивилизации. Он написал книгу о своей жизни и даже завел Instagram.

Мауро Моранди на презентации своей книги

По сообщениям итальянских СМИ, Моранди попал в дом престарелых в сардинском городе Сассари после падения прошлым летом. Позже он переехал в североитальянский город Модена, где он родился и работал учителем физкультуры до 1989 года.

Сообщается, что он умер в выходные в Модене после того, как его здоровье ухудшилось. Его друзья уже пообещали развеять прах итальянского Робинзона над Средиземным морем.

Напомним, Фокус писал о Мауро Моранди и его жизни на райском итальянском острове.