Знаменитий відлюдник із безлюдного острова в Італії помер у віці 85 років

Мауро Моранді три десятиліття вів усамітнене життя на італійському острові Буделлі і отримав прізвисько "Робінзон Крузо".

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Помер Мауро Моранді, який тридцять років жив відлюдником на італійському острові Буделлі біля узбережжя Сардинії. 2021 року йому довелося покинути острів, оскільки влада Італії перетворила острів на Національний парк. Мауро заново відкрив для себе цивілізацію і навіть завів соцмережі. Він помер у 85 років. Про це пише CNN.

Мауро Моранді прожив відлюдником 30 років

Мауро Моранді отримав прізвисько Робінзон Крузо в ЗМІ після того, як його ідентифікували як єдиного жителя острова Буделлі, старого притулку часів Другої світової війни біля італійського острова Сардинія. Він пишався своїм усамітненим життям.

Моранді залишився на острові як його головний доглядач незабаром після того, як його катамаран зазнав корабельної аварії під час спроби відплисти в Полінезію 1989 року. Він уже тоді хотів опинитися подалі від людей і культури споживацтва.

Мауро Моранді на острові Буделлі Фото: Corriere della Sera

Завдяки щасливому випадку попередній доглядач-відлюдник Буделлі якраз збирався піти на пенсію, тож Моранді взявся за цю роботу та прожив на самоті в будинку з коралів, граніту та черепашок на мальовничому острові три десятиліття. 2021 року італійська влада виселила його, коли італійська держава перетворила острів на природний парк.

За 32 роки, проведених на острові, він утримував пляжі в чистоті і розповідав туристам про екосистему острова. Припаси привозили в рамках його роботи доглядачем, а сам він змонтував саморобну систему освітлення, що працює на сонячних батареях і опалював свій будинок простим каміном.

Після виселення держава перевезла італійського Робінзона Крузо в Ла-Маддалену, архіпелаг біля берегів Сардинії, оголошений національним парком, де він мешкав в однокімнатній квартирі.

"Це ніколи не закінчується. Я живий доказ того, що можливе друге, нове життя. Ви завжди можете почати все заново, навіть якщо вам більше ніж 80, тому що є інші речі, які ви можете випробувати, зовсім інший світ", — говорив Моранді в інтерв'ю 2021 року, після того, як покинув свій райський острів.

Він був цілком задоволений своїм поверненням у світ і говорив, що відкрив для себе щоденні задоволення від благ цивілізації. Він написав книгу про своє життя і навіть завів Instagram.

Мауро Моранді на презентації своєї книги

За повідомленнями італійських ЗМІ, Моранді потрапив до будинку для літніх людей у сардинському місті Сассарі після падіння минулого літа. Пізніше він переїхав у північноіталійське місто Модена, де він народився і працював учителем фізкультури до 1989 року.

Повідомляється, що він помер у вихідні в Модені після того, як його здоров'я погіршилося. Його друзі вже пообіцяли розвіяти прах італійського Робінзона над Середземним морем.

Нагадаємо, Фокус писав про Мауро Моранді та його життя на райському італійському острові.