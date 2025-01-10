Основатель "Яндекс" впервые нанял охрану после пожелания здоровья от Владимира Путина

Аркадий Волож, который проживает в Израиле, месяц назад осудил российскую агрессию в Украине.

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Российский бизнесмен Аркадий Волож, основатель компании "Яндекс", признался, что впервые в жизни нанял себе охрану. Волож сделал это после того, как российский президент Владимир Путин пожелал ему здоровья. Об этом Волож рассказал в интервью Bloomberg.

Путин пожелал Аркадию Воложу "здоровья"

Это произошло спустя месяц после того, как Волож опубликовал антивоенное заявление и осудил российскую агрессию в Украине.

"Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", — говорилось в публикации.

В сентябре 2024 года во время выступления в рамках Восточного экономического форума Путин прокомментировал антивоенное заявление Аркадия Воложа, назвав его "вынужденным".

"Он живет в Израиле, я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно не задевает", — сказал тогда Путин.

Также Путин назвал Воложа "талантливым бизнесменом". Впрочем, журналисты напоминают, что также российский президент в свое время описывал Евгения Пригожина — главу ЧВК "Вагнер", который летом 2023 года устроил бунт и повел свою частную армию на Москву. А вскоре после этого, вместе с основателем ЧВК Дмитрием Уткиным погиб в авиакатастрофе.

Газета The Wall Street Journal позже писала, что убийство Пригожина организовал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Не так уж и комфортно. Я стараюсь не думать об этом", — сказал Волож о пожелании здоровья от Путина.

В марте 2024 года Евросоюз исключил Аркадия Воложа из санкционного списка, а вместе с ним еще 11 человек, в частности, бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца.

Кто такой Аркадий Волож

Аркадий Волож создал несколько компаний по разработке программного обеспечения, прежде чем основать "Яндекс" вместе с ученым Ильей Сегаловичем в 1997 году, за год до основания Google. В 2003 году основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин предложили 130 миллионов долларов за "Яндекс". "Яндекс" решил остаться независимым и работать над тем, чтобы — как видел это Волож — открыть Россию дальше на Запад. "30 лет мы строили новую страну, а не просто компанию. А потом понимаешь, что все кончено", — говорит он. "".

В 2007 году он основал материнскую компанию "Яндекса" в Амстердаме, что позволило ей получить доступ к мировым финансовым рынкам. Он говорит, что переехал в Тель-Авив в 2014 году, чтобы сосредоточиться на международной экспансии и начать все сначала после смерти его соучредителя в "Яндексе" и развода. Аннексия Крыма в том году также стало фактором. Кремль, который долгое время имел влияние в "Яндексе", вскоре начал оказывать большее влияние на его новостной сервис и правление — шаг, который Волож защищал в то время, говоря, что это "защитит интересы страны". "У меня нет трений с государством. Точно так же, как у меня нет трений с погодой", — сказал Волож журналу Wired в 2017 году.

Аркадий Волож и Владимир Путин Фото: yandex

В феврале 2022 года Волож не верил в полномасштабное вторжение. Он занимался беспилотными автомобилями, Avride , завершал процесс инвестирования в размере 300 миллионов долларов от Hyundai Mobis Co. Проект так и не был реализован.

Волож сожалеет, что не закрыл новостную службу раньше. Сейчас он говорит, что потребовалось 18 месяцев, чтобы опубликовать заявление о войне в Украине, потому что сначала ему нужно было переселить около 1000 сотрудников "Яндекса", которые хотели уехать из России.

Волож теперь делит свое время между Нидерландами и Израилем, где у его новой компании Nebius есть филиальный офис.

По поводу продажи российского бизнеса "Яндекса" группе, в которую в июле входили богатые союзники Кремля, по выгодной цене в 5,2 млрд долларов , Волож говорит: "Я не все потерял. Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте".

Напомним, свое антивоенное заявление Аркадий Волож опубликовал в августе 2024 года. Он заявил, что "было много причин, по которым ему приходилось молчать".