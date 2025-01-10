Засновник "Яндекс" уперше найняв охорону після побажання здоров'я від Володимира Путіна

Аркадій Волож, який проживає в Ізраїлі, місяць тому засудив російську агресію в Україні.

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Російський бізнесмен Аркадій Волож, засновник компанії "Яндекс", зізнався, що вперше в житті найняв собі охорону. Волож зробив це після того, як російський президент Володимир Путін побажав йому здоров'я. Про це Волож розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Путін побажав Аркадію Воложу "здоров'я"

Це сталося через місяць після того, як Волож опублікував антивоєнну заяву і засудив російську агресію в Україні.

"Я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я в жаху від того, що щодня в будинки українців летять бомби", — йшлося в публікації.

У вересні 2024 року під час виступу в межах Східного економічного форуму Путін прокоментував антивоєнну заяву Аркадія Воложа, назвавши її "вимушеною".

"Він живе в Ізраїлі, я можу собі уявити, що, щоб жити там на хорошому рівні і мати хороші стосунки з владою, він і змушений робити певні заяви. Сидів же, мовчав довгий час, потім вирішив зробити заяву. Ну, дай бог йому здоров'я, нехай йому там добре живеться. Нас це особливо не зачіпає", — сказав тоді Путін.

Також Путін назвав Воложа "талановитим бізнесменом". Утім, журналісти нагадують, що також російський президент свого часу описував Євгена Пригожина — главу ПВК "Вагнер", який влітку 2023 року влаштував бунт і повів свою приватну армію на Москву. А незабаром після цього, разом із засновником ПВК Дмитром Уткіним загинув в авіакатастрофі.

Газета The Wall Street Journal пізніше писала, що вбивство Пригожина організував секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

"Не так уже й комфортно. Я намагаюся не думати про це", — сказав Волож про побажання здоров'я від Путіна.

У березні 2024 року Євросоюз виключив Аркадія Воложа із санкційного списку, а разом із ним ще 11 осіб, зокрема, колишнього віцепрезидента АФК "Система" Сергія Мндоянца.

Хто такий Аркадій Волож

Аркадій Волож створив кілька компаній із розроблення програмного забезпечення, перш ніж заснувати "Яндекс" разом із ученим Іллею Сегаловичем у 1997 році, за рік до заснування Google. У 2003 році засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін запропонували 130 мільйонів доларів за "Яндекс". "Яндекс" вирішив залишитися незалежним і працювати над тим, щоб — як бачив це Волож — відкрити Росію далі на Захід. "30 років ми будували нову країну, а не просто компанію. А потім розумієш, що все скінчено", — каже він. "".

У 2007 році він заснував материнську компанію "Яндекса" в Амстердамі, що дозволило їй отримати доступ до світових фінансових ринків. Він каже, що переїхав до Тель-Авіва 2014 року, щоб зосередитися на міжнародній експансії і почати все спочатку після смерті його співзасновника в "Яндексі" і розлучення. Анексія Криму того року також стала фактором. Кремль, який тривалий час мав вплив у "Яндексі", незабаром почав чинити більший вплив на його новинний сервіс і правління — крок, який Волож захищав на той час, кажучи, що це "захистить інтереси країни". "У мене немає непорозумінь із державою. Точно так само, як у мене немає непорозумінь із погодою", — сказав Волож журналу Wired у 2017 році.

Аркадій Волож і Володимир Путін Фото: yandex

У лютому 2022 року Волож не вірив у повномасштабне вторгнення. Він займався безпілотними автомобілями, Avride, завершував процес інвестування в розмірі 300 мільйонів доларів від Hyundai Mobis Co. Проєкт так і не було реалізовано.

Волож шкодує, що не закрив новинну службу раніше. Зараз він каже, що знадобилося 18 місяців, щоб опублікувати заяву про війну в Україні, тому що спочатку йому потрібно було переселити близько 1000 співробітників "Яндекса", які хотіли виїхати з Росії.

Волож тепер ділить свій час між Нідерландами та Ізраїлем, де у його нової компанії Nebius є філіальний офіс.

З приводу продажу російського бізнесу "Яндекса" групі, до якої в липні входили багаті союзники Кремля, за вигідною ціною в 5,2 млрд доларів, Волож каже: "Я не все втратив. Вони насправді дозволили нам піти з деякими речами. Це був результат, як у Єгипті".

Нагадаємо, свою антивоєнну заяву Аркадій Волож опублікував у серпні 2024 року. Він заявив, що "було багато причин, через які йому доводилося мовчати".