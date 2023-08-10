"Варварське вторгнення": засновник "Яндекса" Аркадій Волож виступив проти війни в Україні

Бізнесмен підкреслив, що в Україні в нього живуть друзі та родичі, і він "у жаху" від того, що відбувається.

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Один із засновників "Яндекса" Аркадій Волож випустив заяву, в якій уперше з лютого 2022 року висловив свою позицію про російське вторгнення в Україну. Текст заяви представники Воложа передали The Bell.

"Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни", — заявив він.

Волож підкреслив, що в Україні в нього живуть друзі та родичі, і він "у жаху" від того, що відбувається.

"Я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я в жаху від того, що щодня в будинки українців летять бомби", — підкреслив бізнесмен.

Також Волож визнав, що на ньому є частка відповідальності за дії країни, хоча з 2014 року не проживає в Росії.

Він переїхав до Ізраїлю і відтоді займався розвитком міжнародних проєктів Яндекса. "У лютому 2022 року світ змінився, і я зрозумів, що моя історія з Яндексом закінчена", — повідомив він.

Аркадій Волож сказав, що колись вірив у прогресивну Росію, але з часом стало зрозуміло, що Росія не поспішає ставати частиною глобального світу.

"Коли ми створювали Яндекс, ми думали не тільки про технології та бізнес. Ми вірили, що будуємо нову Росію — відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку, відому у світі не тільки своїми сировинними ресурсами", — згадав підприємець.

Раніше, 5 липня Фокус повідомляв, що глава російського "Яндекса" постане перед судом за "пропаганду ЛГБТ". Директора підсанкційного в Україні "Яндекса" звинувачують у пропаганді ЛГБТ, оскільки на платформі "Кинопоиск" відсутнє маркування 18+.

Також 20 липня ми писали, чому економіка Росії і далі страждатиме через війну в Україні. Рада Європейського Союзу зібралася на засідання, під час якого було вирішено продовжити ще на півроку санкції проти окремих секторів економіки Росії, включно з нафтовим ембарго.