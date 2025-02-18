Американец потратил шестизначную сумму на второй паспорт, чтобы попасть в КНДР (фото)

Туристы из США не могут посещать Северную Корею с 2017 года. Но Джастин Мартелл приобрел паспорт островного государства Сент-Китс и Невис.

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Гражданин США Джастин Мартелл, стал первым известным американцем, ступившим на территорию Северной Кореи с начала пандемии Covid-19 более пяти лет назад. Для этого ему пришлось потратиться на новый паспорт. Об этом пишет CNN.

Джастин Мартелл с туроператорами в КНДР

В КНДР все еще нужно носить маски, а популярные туристические места, включая местные рынки, остаются закрытыми из-за коронавируса. Гражданам США в Северную Корею въезд и вовсе запрещен с 2017 года. Государственный департамент США ввел запрет на поездки после смерти Отто Уормбира, 22-летнего американского студента, который попал в северокорейскую тюрьму за сорванный плакат и вернулся домой в вегетативном состоянии, вскоре после этого скончавшись. Мартелл, который к 2025 году посетил Северную Корею 11 раз, находился в стране, когда запрет вступил в силу.

"Я пересекал границу Синыйджу-Даньдун, когда это произошло. Полагаю, я стал последним американским туристом с паспортом США, покинувшим КНДР", — вспоминает он.

Джастин Мартелл в Северной Корее Фото: Instagram Justin A. Martell

Чтобы обойти запрет на поездки, Мартелл получил двойное гражданство Сент-Китс и Невис, карибской страны, известной своей программой гражданства за инвестиции. По его словам, внеся шестизначную сумму в фонд Sustainable Island State Contribution, он получил второй паспорт, который на законных основаниях позволил ему вернуться в Северную Корею, не нарушая ограничений США. Однако с началом войны на Украине цены на программы получения гражданства за инвестиции резко выросли, добавил он.

"Цены выросли вдвое и втрое из-за того, что многие россияне получили вторые паспорта. Теперь они достигли 250 000 долларов. Я заплатил гораздо меньше", — говорит Джастин, который считает эти инвестиции оправданными.

Джастин Мартелл в Северной Корее Фото: Instagram Justin A. Martell

Джастин Мартелл, режиссер из Коннектикута и основатель Pioneer Media, кинокомпании, снимающей фильмы о уникальных местах, рассказал, что в КНДР до сих пор боятся коронавируса и считают, что его отправили в страну на воздушном шаре из Южной Кореи.

В КНДР он попал в составе небольшой делегации туроператоров, посетивших Северную Корею на прошлой неделе, чтобы заложить основу для предстоящих туристических поездок. Группа переходила мост через реку Туманган, ведущий в Китай. Его спутниками стали австралиец Роуэн Бирд и венгр Герг Ваци.

Джастин Мартелл в Северной Корее Фото: Instagram Justin A. Martell

Уже на этой неделе они планируют возить небольшие группы туристов в Расон, отдаленный уголок Северной Кореи недалеко от границ Китая и России. Туристы из Германии, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Макао и Ямайки — среди тех, кто зарезервировал места.

Бирд отметил, что на счете в северокорейском банке, который он открыл в Расоне более десяти лет назад, по-прежнему был тот же остаток: около 25 китайских юаней (3,50 доллара США).

Столица Северной Кореи Пхеньян по-прежнему закрыта для западных туристов, несмотря на то, что с прошлого года туда разрешили въезд российским туристам на фоне углубления связей с Москвой.

Что в КНДР говорят о войне в Украине

Джастин отмечает, что политику США бурно обсуждали северокорейские гиды, тогда как тема войны России на Украине была обойдена молчанием. Как и отправка северокорейских солдат.

Джастин Мартелл в Северной Корее Фото: Instagram Justin A. Martell

"У меня был гид, который невероятно хорошо разбирался в Восточной Европе. Но я не поднимал тему Украины. Это было похоже на черту, которую нельзя переступать", — отметил он.

Мартелл говорит, что северокорейские гиды были в курсе мировых событий, от тарифов, предложенных бывшим президентом Дональдом Трампом, до конфликта в Украине.

"Мы говорили о геополитике, но про Украину они в основном слушали. Это была тема, к которой они подходили с осторожностью, даже когда выражали поддержку России. Их информируют, потому что они — те, кто встречается с иностранцами", — говорит он.

Джастин Мартелл в Северной Корее Фото: Instagram Justin A. Martell

Также Джастин и другие туроператоры говорят, что в КНДР теперь можно больше фотографировать. Ваци похвастался, что его отчитали только один раз.

И обычные символы враждебности по отношению к США теперь пришлось специально искать: плакаты и антиамериканские открытки.

Напомним, ранее о своем визите в Северную Корею рассказывал россиянин, который сейчас живет в США. Он ездил в КНДР будучи подростком, когда это еще не было в моде.