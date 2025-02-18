Американець витратив шестизначну суму на другий паспорт, щоб потрапити до КНДР (фото)

Туристи зі США не можуть відвідувати Північну Корею з 2017 року. Але Джастін Мартелл придбав паспорт острівної держави Сент-Кітс і Невіс.

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Громадянин США Джастін Мартелл став першим відомим американцем, який ступив на територію Північної Кореї від початку пандемії Covid-19 понад п'ять років тому. Для цього йому довелося витратитися на новий паспорт. Про це пише CNN.

Джастін Мартелл із туроператорами в КНДР

У КНДР все ще потрібно носити маски, а популярні туристичні місця, включно з місцевими ринками, залишаються закритими через коронавірус. Громадянам США в Північну Корею в'їзд і зовсім заборонено з 2017 року. Державний департамент США ввів заборону на поїздки після смерті Отто Вормбіра, 22-річного американського студента, який потрапив до північнокорейської в'язниці за зірваний плакат і повернувся додому у вегетативному стані, незабаром після цього померши. Мартелл, який до 2025 року відвідав Північну Корею 11 разів, перебував у країні, коли заборона набула чинності.

"Я перетинав кордон Сінийджу-Даньдун, коли це сталося. Вважаю, я став останнім американським туристом із паспортом США, який залишив КНДР", — згадує він.

Джастін Мартелл у Північній Кореї Фото: Instagram Justin A. Martell

Щоб обійти заборону на поїздки, Мартелл отримав подвійне громадянство Сент-Кітс і Невіс, карибської країни, відомої своєю програмою громадянства за інвестиції. За його словами, внісши шестизначну суму до фонду Sustainable Island State Contribution, він отримав другий паспорт, який на законних підставах дав йому змогу повернутися в Північну Корею, не порушуючи обмежень США. Однак із початком війни в Україні ціни на програми отримання громадянства за інвестиції різко зросли, додав він.

"Ціни зросли вдвічі і втричі через те, що багато росіян отримали другі паспорти. Тепер вони досягли 250 000 доларів. Я заплатив набагато менше", — каже Джастін, який вважає ці інвестиції виправданими.

Джастін Мартелл у Північній Кореї Фото: Instagram Justin A. Martell

Джастін Мартелл, режисер із Коннектикуту і засновник Pioneer Media, кінокомпанії, що знімає фільми про унікальні місця, розповів, що в КНДР досі бояться коронавірусу і вважають, що його відправили в країну на повітряній кулі з Південної Кореї.

У КНДР він потрапив у складі невеликої делегації туроператорів, які відвідали Північну Корею минулого тижня, щоб закласти основу для майбутніх туристичних поїздок. Група переходила міст через річку Туманган, що веде в Китай. Його супутниками стали австралієць Роуен Бірд і угорець Герг Ваці.

Джастін Мартелл у Північній Кореї Фото: Instagram Justin A. Martell

Уже цього тижня вони планують возити невеликі групи туристів до Расона, віддаленого куточка Північної Кореї неподалік від кордонів Китаю та Росії. Туристи з Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, Австралії, Макао і Ямайки — серед тих, хто зарезервував місця.

Бірд зазначив, що на рахунку в північнокорейському банку, який він відкрив у Расоні понад десять років тому, як і раніше, був той самий залишок: близько 25 китайських юанів (3,50 долара США).

Столиця Північної Кореї Пхеньян, як і раніше, закрита для західних туристів, незважаючи на те, що з минулого року туди дозволили в'їзд російським туристам на тлі поглиблення зв'язків із Москвою.

Що в КНДР говорять про війну в Україні

Джастін зазначає, що політику США бурхливо обговорювали північнокорейські гіди, тоді як тема війни Росії в Україні була обійдена мовчанням. Як і відправлення північнокорейських солдатів.

Джастін Мартелл у Північній Кореї Фото: Instagram Justin A. Martell

"У мене був гід, який неймовірно добре розбирався у Східній Європі. Але я не піднімав тему України. Це було схоже на межу, яку не можна переступати", — зазначив він.

Мартелл каже, що північнокорейські гіди були в курсі світових подій, від тарифів, запропонованих колишнім президентом Дональдом Трампом, до конфлікту в Україні.

"Ми говорили про геополітику, але про Україну вони в основному слухали. Це була тема, до якої вони підходили з обережністю, навіть коли висловлювали підтримку Росії. Їх інформують, тому що вони — ті, хто зустрічається з іноземцями", — каже він.

Джастін Мартелл у Північній Кореї Фото: Instagram Justin A. Martell

Також Джастін та інші туроператори кажуть, що в КНДР тепер можна більше фотографувати. Ваці похвалився, що його відчитали тільки один раз.

І звичайні символи ворожості щодо США тепер довелося спеціально шукати: плакати й антиамериканські листівки.

Нагадаємо, раніше про свій візит до Північної Кореї розповідав росіянин, який зараз мешкає у США. Він їздив до КНДР будучи підлітком, коли це ще не було в моді.