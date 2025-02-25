Рухнул в прямом эфире: падение моста в Южной Кореи попало на видео

Четыре человека погибли и шесть получили ранения во время строительства путепровода возле Сеула.

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В Южной Корее обрушился строящийся мост. И это попало на камеру видеорегистратора проезжающей машины. Погибли не менее четырех человек. Об этом пишет Reuters.

В Южной Корее обрушился 50-метровый мост

Шестеро получили ранения, когда обрушились пролеты строящегося путепровода на шоссе к югу от южнокорейской столицы Сеула.

Авария произошла утром 25 февраля в Ансоне, примерно в 70 км от Сеула, когда пять 50-метровых бетонных конструкций, поддерживающих автомобильный мост, рухнули одна за другой после того, как их подняли на место с помощью крана.

Ко Кен-ман, пожарный из Ансона, сказал, что погибли четыре человека, в том числе двое граждан Китая, и шесть получили ранения. Пятеро – в тяжелом состоянии и среди них также есть гражданин Китая.

"Они работали над установкой лесов на мосту. Все 10 были наверху и упали вниз", — рассказал Ко.

Национальное пожарное агентство сообщило, что мобилизовало три вертолета и около 150 сотрудников для проведения поисково-спасательной операции, а Министерство транспорта сообщило, что направило на место происшествия группу сотрудников.

В Южной Корее обрушился 50-метровый мост

Смертельные случаи по-прежнему регулярно происходят на промышленных объектах Южной Кореи, где в 2022 году был принят закон об устранении нарушений правил безопасности и наказании руководства компании в случае гибели работника на рабочем месте. Данные, опубликованные в марте министерством труда Южной Кореи, показали, что в 2023 году погибло 598 промышленных рабочих, причем на строительный сектор пришлось почти половина — 303 человека. Хотя общее число погибших снизилось по сравнению с 2022 годом, когда оно составляло 644 человека.

Ранее в феврале шесть человек погибли в результате пожара на строительной площадке отеля в портовом городе Пусан, около 100 человек были эвакуированы, в том числе 14 рабочих, которых вертолет вывез в безопасное место после того, как они укрылись на крыше.

Напомним, в июне прошлого года в результате пожара на заводе по производству литиевых аккумуляторов в Хвасоне погибли 23 рабочих. Они скончались за считанные секунды из-за чрезвычайно токсичного газа.