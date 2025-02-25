Впав у прямому ефірі: падіння мосту в Південній Кореї потрапило на відео
Чотири людини загинули і шестеро дістали поранення під час будівництва шляхопроводу біля Сеула.
У Південній Кореї обвалився міст, що будується. І це потрапило на камеру відеореєстратора машини, що проїжджала повз. Загинули щонайменше четверо людей. Про це пише Reuters.
Шестеро дістали поранення, коли обвалилися прольоти шляхопроводу, що будується, на шосе на південь від південнокорейської столиці Сеула.
Аварія сталася вранці 25 лютого в Ансоні, приблизно за 70 км від Сеула, коли п'ять 50-метрових бетонних конструкцій, що підтримують автомобільний міст, звалилися одна за одною після того, як їх підняли на місце за допомогою крана.
Ко Кен-ман, пожежний з Ансона, сказав, що загинуло четверо людей, зокрема двоє громадян Китаю, і шестеро дістали поранення. П'ятеро — у важкому стані і серед них також є громадянин Китаю.
"Вони працювали над встановленням риштувань на мосту. Усі 10 були нагорі і впали вниз", — розповів Ко.
Національне пожежне агентство повідомило, що мобілізувало три вертольоти і приблизно 150 співробітників для проведення пошуково-рятувальної операції, а Міністерство транспорту повідомило, що направило на місце події групу співробітників.
Смертельні випадки, як і раніше, регулярно трапляються на промислових об'єктах Південної Кореї, де у 2022 році було ухвалено закон про усунення порушень правил безпеки і покарання керівництва компанії в разі загибелі працівника на робочому місці. Дані, опубліковані в березні міністерством праці Південної Кореї, засвідчили, що 2023 року загинуло 598 промислових робітників, причому на будівельний сектор припала майже половина — 303 людини. Хоча загальне число загиблих знизилося порівняно з 2022 роком, коли воно становило 644 людини.
Раніше в лютому шестеро людей загинули внаслідок пожежі на будівельному майданчику готелю в портовому місті Пусан, близько 100 осіб було евакуйовано, зокрема 14 робітників, яких вертоліт вивіз у безпечне місце після того, як вони сховалися на даху.
Нагадаємо, у червні минулого року внаслідок пожежі на заводі з виробництва літієвих акумуляторів у Хвасоні загинули 23 робітники. Вони померли за лічені секунди через надзвичайно токсичний газ.