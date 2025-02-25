Впав у прямому ефірі: падіння мосту в Південній Кореї потрапило на відео

Чотири людини загинули і шестеро дістали поранення під час будівництва шляхопроводу біля Сеула.

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У Південній Кореї обвалився міст, що будується. І це потрапило на камеру відеореєстратора машини, що проїжджала повз. Загинули щонайменше четверо людей. Про це пише Reuters.

У Південній Кореї обвалився 50-метровий міст

Шестеро дістали поранення, коли обвалилися прольоти шляхопроводу, що будується, на шосе на південь від південнокорейської столиці Сеула.

Аварія сталася вранці 25 лютого в Ансоні, приблизно за 70 км від Сеула, коли п'ять 50-метрових бетонних конструкцій, що підтримують автомобільний міст, звалилися одна за одною після того, як їх підняли на місце за допомогою крана.

Ко Кен-ман, пожежний з Ансона, сказав, що загинуло четверо людей, зокрема двоє громадян Китаю, і шестеро дістали поранення. П'ятеро — у важкому стані і серед них також є громадянин Китаю.

"Вони працювали над встановленням риштувань на мосту. Усі 10 були нагорі і впали вниз", — розповів Ко.

Національне пожежне агентство повідомило, що мобілізувало три вертольоти і приблизно 150 співробітників для проведення пошуково-рятувальної операції, а Міністерство транспорту повідомило, що направило на місце події групу співробітників.

У Південній Кореї обвалився 50-метровий міст

Смертельні випадки, як і раніше, регулярно трапляються на промислових об'єктах Південної Кореї, де у 2022 році було ухвалено закон про усунення порушень правил безпеки і покарання керівництва компанії в разі загибелі працівника на робочому місці. Дані, опубліковані в березні міністерством праці Південної Кореї, засвідчили, що 2023 року загинуло 598 промислових робітників, причому на будівельний сектор припала майже половина — 303 людини. Хоча загальне число загиблих знизилося порівняно з 2022 роком, коли воно становило 644 людини.

Раніше в лютому шестеро людей загинули внаслідок пожежі на будівельному майданчику готелю в портовому місті Пусан, близько 100 осіб було евакуйовано, зокрема 14 робітників, яких вертоліт вивіз у безпечне місце після того, як вони сховалися на даху.

Нагадаємо, у червні минулого року внаслідок пожежі на заводі з виробництва літієвих акумуляторів у Хвасоні загинули 23 робітники. Вони померли за лічені секунди через надзвичайно токсичний газ.