Ударило по мировому рынку металлов: в Чили 98% населения осталось без света

Масштабное отключение электроэнергии было вызвано отказом линии электропередачи на севере страны. Тысячи людей застряли в метро и на аттракционах. Власти объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час.

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В Чили объявлено чрезвычайное положение после того, как общенациональное отключение электроэнергии оставило 19 миллионов человек, 98% населения страны без света. Прекратили работу медные рудники на севере страны, что ударило по мировому рынку металлов. Об этом пишет Reuters.

Чили осталась без света

Масштабное отключение электроэнергии в Чили во вторник погрузило столицу страны Сантьяго во тьму. Тысячи людей оказались заперты в поездах метро и застряли на американских горках.

Через несколько часов после начала отключения электроэнергии и с наступлением темноты правительство Чили объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час с 22:00 до 6:00 от северного региона Арика до южного региона Лос-Лагос.

Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что масштабное отключение электроэнергии было вызвано отказом линии электропередачи на севере страны, исключив кибератаку в качестве причины.

По словам очевидцев, метро Сантьяго, которое перевозит миллионы пассажиров, было закрыто, а пассажиров эвакуировали из остановившихся поездов.

"Ничего нет. Нет наличных. Нет денег. Ничего", — сказал Хосе Луис Орландини, который обедал в центре Сантьяго, когда произошло отключение электроэнергии.

Министерство внутренних дел заявило, что размещает вооруженные силы по всей стране для поддержания порядка.

Чили осталась без света

По словам Хуана Карлоса Ольмедо, председателя правления Национального координатора по электроэнергетике Чили (CEN), к вечеру электроснабжение восстановили у четверти потребителей.

Отключение электроэнергии затронуло районы от севера с интенсивной добычей полезных ископаемых до центральных и южных регионов, где проживает большая часть населения Чили. Крупнейший в мире медный рудник Эскондида остался без электричества, а государственная медедобывающая компания Codelco заявила, что пострадали все ее рудники. Что повлияло на мировой рынок металлов. Чили – крупнейший в мире производитель меди.

Напомним, в 2019 году без света осталась еще одна страна в Южной Америке. Венесуэла погрузилась во тьму, что привело к гибели пациентов в больницах, которые остались без электричества.