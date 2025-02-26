Вдарило по світовому ринку металів: у Чилі 98% населення залишилося без світла

Масштабне відключення електроенергії було спричинене відмовою лінії електропередачі на півночі країни. Тисячі людей застрягли в метро і на атракціонах. Влада оголосила надзвичайний стан і ввела комендантську годину.

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У Чилі оголошено надзвичайний стан після того, як загальнонаціональне відключення електроенергії залишило 19 мільйонів осіб, 98% населення країни без світла. Припинили роботу мідні рудники на півночі країни, що вдарило по світовому ринку металів. Про це пише Reuters.

Чилі залишилася без світла

Масштабне відключення електроенергії в Чилі у вівторок занурило столицю країни Сантьяго в темряву. Тисячі людей опинилися замкнені в поїздах метро і застрягли на американських гірках.

За кілька годин після початку вимкнення електроенергії та з настанням темряви уряд Чилі оголосив надзвичайний стан і запровадив комендантську годину з 22:00 до 6:00 від північного регіону Аріка до південного регіону Лос-Лагос.

Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що масштабне відключення електроенергії було спричинене відмовою лінії електропередачі на півночі країни, відкинувши кібератаку як причину.

За словами очевидців, метро Сантьяго, яке перевозить мільйони пасажирів, було зачинено, а пасажирів евакуювали з поїздів, що зупинилися.

"Нічого немає. Немає готівки. Немає грошей. Нічого", — сказав Хосе Луїс Орландіні, який обідав у центрі Сантьяго, коли сталося відключення електроенергії.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що розміщує збройні сили по всій країні для підтримання порядку.

Чилі залишилася без світла

За словами Хуана Карлоса Ольмедо, голови правління Національного координатора з електроенергетики Чилі (CEN), до вечора електропостачання відновили у чверті споживачів.

Вимкнення електроенергії торкнулося районів від півночі з інтенсивним видобутком корисних копалин до центральних і південних регіонів, де проживає більша частина населення Чилі. Найбільший у світі мідний рудник Ескондіда залишився без електрики, а державна мідедобувна компанія Codelco заявила, що постраждали всі її рудники. Що вплинуло на світовий ринок металів. Чилі — найбільший у світі виробник міді.

Нагадаємо, у 2019 році без світла залишилася ще одна країна в Південній Америці. Венесуела занурилася в темряву, що призвело до загибелі пацієнтів у лікарнях, які залишилися без електрики.