Божий инфлюэнсер: волосы почитаемого Ватиканом подростка продают за тысячи фунтов стерлингов

Посмотреть на нетленное тело 15-летнего Карло Акутиса, которого скоро причислят к лику святых Ватикана, собираются тысячи людей, а его реликвии продают на eBay.

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Об этом пишет Daily Mail.

15-летний итальянец Карло Акутис, родившийся в Британии, после своей смерти от лейкемии в 2006 году, стал первым святым Римской католической церкви из поколения "миллениалов". В среде духовенства его уже называют "святым покровителем интернета". И пока его нетленное тело остается в Ассизи, реликвии подростка, такие как пряди волос, продаются за тысячи фунтов стерлингов в интернете.

На торги выставлены различные предметы, а прядь волос Акутиса была продана на eBay всего несколько дней назад за ошеломляющую сумму в 2000 фунтов стерлингов.

Это произошло на фоне того, что тысячи паломников продолжают прибывать в Ассизи в Италии, чтобы увидеть сохранившееся тело "божьего инфлюэнсера" перед его канонизацией в качестве святого во время церковного Юбилея подростков, который пройдет с 25 по 27 апреля этого года. Дата была объявлена ​​после того, как в мае 2024 года было подтверждено второе чудо, приписываемое заступничеству.

К телу Карло Акутиса стекаются тысячи паломников Фото: Vatican News

Мать девушки из Коста-Рики, попавшей в серьезную аварию на велосипеде, молилась Карло Акутису и оставила записку с просьбой об исцелении в 2022 году. В тот же день ее дочь начала дышать самостоятельно, а через 10 дней ее выписали из реанимации, поскольку кровоизлияние в мозг прекратилось.

Ватикан также заявил, что в 2013 году Акутис "ходатайствовал с небес", чтобы исцелить бразильского мальчика, страдающего редким заболеванием поджелудочной железы.

После своей смерти Акутис, которого называли "божьим инфлюэнсером", приобрел множество преданных поклонников по всему миру, которые мечтают заполучить одну из его реликвий для себя. Но скептики говорят, что продавать могут и фальшивки.

После продажи пряди волос епископ Ассизи Доменико Соррентино подал жалобу, говоря, что реликвии Акутиса продают мошенники. Итальянские власти начали расследование подлинности реликвий.

Епископ Соррентино заявил, что независимо от подлинности, эти аукционы не только потенциально мошеннические, но и являются грубейшим неуважением к Церкви.

Акутис был причислен к лику блаженных в Ассизи, на родине своего кумира Святого Франциска, посвятившего свою жизнь заботе о бедных.

Его мать рассказала, что ее сын также посвятил себя поддержке одноклассников, оказавшихся в трудной ситуации, защищал друзей, подвергавшихся издевательствам, и разносил еду бездомным по всему городу.

Напомним, Фокус писал, что после смерти Карло Акутиса католики со всего мира начали рассказывать о медицинских чудесах, среди них исцеление от рака и бесплодия. Путь подростка к канонизации начался в 2020 году.