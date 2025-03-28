Божий інфлюенсер: волосся шанованого Ватиканом підлітка продають за тисячі фунтів стерлінгів

Подивитися на нетлінне тіло 15-річного Карло Акутіса, якого скоро зарахують до лику святих Ватикану, збираються тисячі людей, а його реліквії продають на eBay.

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Про це пише Daily Mail.

15-річний італієць Карло Акутіс, який народився в Британії, після своєї смерті від лейкемії 2006 року, став першим святим Римської католицької церкви з покоління "міленіалів". У середовищі духовенства його вже називають "святим покровителем інтернету". І поки його нетлінне тіло залишається в Ассізі, реліквії підлітка, як-от пасма волосся, продаються за тисячі фунтів стерлінгів в інтернеті.

На торги виставлено різні предмети, а пасмо волосся Акутіса було продано на eBay лише кілька днів тому за приголомшливу суму у 2000 фунтів стерлінгів.

Це сталося на тлі того, що тисячі паломників продовжують прибувати в Ассізі в Італії, щоб побачити тіло "божого інфлюенсера", яке збереглося, перед його канонізацією як святого під час церковного Ювілею підлітків, який пройде з 25 по 27 квітня цього року. Дату було оголошено після того, як у травні 2024 року було підтверджено друге диво, приписуване заступництву.

До тіла Карло Акутіса стікаються тисячі паломників Фото: Vatican News

Мати дівчини з Коста-Ріки, яка потрапила в серйозну аварію на велосипеді, молилася Карло Акутісу і залишила записку з проханням про зцілення у 2022 році. Того ж дня її донька почала дихати самостійно, а через 10 днів її виписали з реанімації, оскільки крововилив у мозок припинився.

Ватикан також заявив, що 2013 року Акутіс "клопотав із небес", щоб зцілити бразильського хлопчика, який страждає на рідкісне захворювання підшлункової залози.

Після своєї смерті Акутіс, якого називали "божим інфлюенсером", набув безлічі відданих шанувальників по всьому світу, які мріють роздобути одну з його реліквій для себе. Але скептики кажуть, що продавати можуть і фальшивки.

Після продажу пасма волосся єпископ Ассізі Доменіко Соррентіно подав скаргу, кажучи, що реліквії Акутіса продають шахраї. Італійська влада почала розслідування справжності реліквій.

Єпископ Соррентіно заявив, що незалежно від автентичності, ці аукціони не тільки потенційно шахрайські, а й є грубою неповагою до Церкви.

Акутіс був зарахований до лику блаженних в Ассізі, на батьківщині свого кумира Святого Франциска, який присвятив своє життя турботі про бідних.

Його мати розповіла, що її син також присвятив себе підтримці однокласників, які опинилися у скрутній ситуації, захищав друзів, які зазнавали знущань, і розносив їжу бездомним по всьому місту.

Нагадаємо, Фокус писав, що після смерті Карло Акутіса католики з усього світу почали розповідати про медичні чудеса, серед них зцілення від раку і безпліддя. Шлях підлітка до канонізації почався 2020 року.