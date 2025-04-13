Чья Аляска: как провалилась колонизация Америки и почему Москва продала полуостров Вашингтону

Когда Белый Дом позволяет Кремлю менять границы других государств, ссылаясь на историческую принадлежность этих территорий, там должны помнить, что часть территории современных Соединенных Штатов тоже когда-то была российской. И речь идет не только об Аляске. Фокус разбирался с российской колонизацией Северной Америки и с тем, почему это дело с треском провалилось.

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От Сибирского ханства до Берингова пролива

Все знают о покупке Соединенными Штатами Аляски в 1867 году. Однако гораздо менее известна история форта Росс — российской колонии на территории современного штата Калифорния. На рубеже XVIII — XIX веков эти территории воспринимали в одной плоскости — тихоокеанское побережье Северной Америки, которое пытались колонизировать российские торговцы пушниной и охотники за ценными полезными ископаемыми.

Российская экспансия на Восток началась с казаков еще в конце XVI века. Правда, это были не украинские казаки, а сибирские, которые, вероятно, происходят из донских. Под руководством атамана Ермака они разрушили Сибирское ханство — рудимент Монгольской империи. А это открыло путь московским торговцам на Восток. Охотясь за чрезвычайно ценными в то время соболиными мехами, которые Московское царство экспортировало в страны Европы, купцы двигались вглубь Азии и снаряжали различные экспедиции казаков, натуралистов и любителей приключений.

"Ермак — покоритель Сибири", русская народная лубочная картинка XIX в. Фото: Вікіпедія

По сути, экспансия на Восток представляла собой сооружение форпостов на реках, которые являлись одновременно транспортными узлами, военными базами и перевалочными пунктами для упомянутых выше категорий. Таким нехитрым способом Московскому царству удалось покорить менее чем за столетие гигантские территории, которые в разы превышали его собственную площадь. Но что именно находится дальше на север, по течению рек, на южных частях которых были установлены границы, не знал никто.

В конце концов Москва вышла на подписание соглашения с могущественной в то время Китайской империей, которую в конце XVII века справедливо считали владычицей Востока.

После этого в Кремле всерьез задумались над освоением севера. Для этого привлекались, в том числе и иностранные специалисты из развитых западных стран, которые славились своим мощным флотом. Среди таких был и датчанин Витус Беринг.

Мореплаватель Витус Беринг обнаружил, что Америку и Евразию разделяет относительно узкая полоса воды Фото: Вікіпедія

В те времена бытовало мнение, что на далеком севере Америка и Евразия соединены между собой. Однако никому не удавалось доплыть так далеко на север, ведь дальше 65-й параллели деревянным парусникам мешали ледяные обломки, которые покрывали Тихий океан в этих широтах.

Витус Беринг смог. Ценой собственной жизни он исследовал север Тихого океана и обнаружил, что Америку и Евразию разделяет относительно узкая полоса воды. Этот пролив до сих пор носит его имя.

Поскольку перейти Берингов пролив не являлось сложной задачей для тех, кто уже доплыл сюда, русские не замедлили и начали основывать колонии по ту сторону пролива, то есть уже на американском континенте.

Российские владения в Северной Америке (1835) Фото: Вікіпедія

Странное соседство

Диомиды — группа островов в Беринговом проливе на границе Северного Ледовитого и Тихого океанов. Расположены в 35 км к востоку от Чукотского полуострова и около 25 км к западу от Аляски.

Западный остров — остров Ратманова, или Большой Диомид (эскимосское название Имаклик — "окруженный водой"), имеет площадь около 29 км² и принадлежит России. Восточный остров (около 7 км²), остров Крузенштерна или Малый Диомид (эскимосское название Ингалик — противоположный) принадлежит США.

Расстояние между островами чуть более 3,7 км; между ними проходят государственная граница России и США и линия смены дат.

Зимой между островами Диомида можно ходить пешком — по льду Берингова пролива. Фото: Фокус Зимой между островами Диомида можно ходить пешком — по льду Берингова пролива. Фото: Фокус

Об этом соседстве напомнил на днях в сети X Илон Маск:

В погоне за соболями

В течение 1740-1800 годов пока российское правительство силой пыталось покорить жителей Чукотки, сорок разных торговых семей финансировали экспедиции на Аляску, откуда корабли возвращались, набитые шкурами убитых соболей и другими ценными и, соответственно, дорогими предметами. В это время торговля пушниной составляла около 10% доходов Российской империи, поэтому неудивительно, что на этот промысел бросались значительные ресурсы.

Встреча русских с алеутами. Рисунок Свена Вакселя Фото: Вікіпедія

Самым успешным в этом деле стал торговец пушниной Григорий Шелихов, который в 1784 году основал первое постоянное поселение на острове Кадьяк. Шелихов хотел добиться большего, однако пассионарность и инициативность никогда не пользовались популярностью при российском императорском дворе, поэтому получить мандат на свою деятельность от императрицы Екатерины II ему не удалось.

Большего достиг его зять Николай Резанов, который был дворянского рода. Он добился от нового императора Павла I разрешения на учреждение Российско-американской колониальной торговой кампании (наподобие западных аналогичных структур) и расширил российскую колонизацию Америки.

Николай Петрович Резанов — русский дипломат, путешественник, предприниматель. Вместе со своим тестем Григорием Шелиховым стоял у истоков Российско-американской компании Фото: Вікіпедія

В это время огромные территории Северной Америки населяли исключительно местные племена инуитов, атабаскцев, юпиков, унанганов и тлингитов, которые находились на стадии родоплеменного строя. Об их взаимодействии с колонизаторами речь пойдет дальше. Зато за них, как за пустую территорию, велась ожесточенная борьба между ведущими европейскими державами. Еще с XVI века первенство принадлежало Испании, однако за триста лет она существенно сдала свои позиции и не выдерживала конкуренции со стороны более амбициозной и технологически развитой Великобритании.

Однако Лондону не везло. Сначала потерпела крах экспедиция Кука, затем восстание американских колоний и Наполеоновские войны пошатнули британскую экспансию на Североамериканский континент.

Рост и упадок российско-американской компании

Этим воспользовались вездесущие руководители Российско-американской колониальной торговой кампании — и оказались аж на формально испанской территории всего в 90 милях к северу от Сан-Франциско. Здесь свое невероятное умение договариваться во второй раз проявил Николай Резанов, который, влюбив в себя дочь местного испанского наместника, 15-летнюю Кончиту, смог добиться эксклюзивного разрешения на торговлю для русской компании. При этом он пообещал жениться на дочери губернатора как только вернется из Петербурга — куда лично намеревался привести радостную новость о его торговых успехах.

Мария Консепсьон Аргуэльо (Кончита) — возлюбленная русского командора Николая Резанова Фото: Вікіпедія Надгробный камень на могиле Кончиты Фото: Вікіпедія

Однако очаровательная Кончита так и не дождалась своего жениха, ведь он не пережил дороги в Петербург, заболев на жестоком морозе. Этот эпизод ярко иллюстрирует всю сложность даже мирной деятельности в этом регионе в условиях начала XIX века. Поэтому форт Росс, который стал крайним форпостом продвижения россиян в Америке, основал уже другой руководитель Российско-американской компании Александр Баранов.

Сегодня форт Росс — это музей и исторический парк Сегодня форт Росс — это музей и исторический парк Сегодня форт Росс — это музей и исторический парк

Баранов был инициатором использования форта как транспортного узла для дальнейшей экспансии на юг, в частности к Южнокитайскому морю, однако уже его смерть положила конец таким дальновидным российским амбициям.

Шелихов, Резанов, Баранов… Жизнь и смерти этих трех руководителей Российско-американской колониальной торговой кампании ярко демонстрируют всю сложность логистики и обеспечения функционирования этих самых дальних территорий слабо развитой технологически Российской империи. После завершения Наполеоновских войн Великобритания вернулась к экспансии, в том числе и в регион северной части Тихого океана.

Аляска: чемодан без ручки

Борьба между Санкт-Петербургом и Лондоном обострялась по всему миру — от Ближнего Востока транзитом через Среднюю Азию и Китай и до самого Тихого океана. Из этих всех территорий потенциального конфликта Америка выглядела самым слабым звеном. Сложная логистика и падение популяции соболя (после почти трех веков немилосердной охоты на этого зверя) делала эти колонии скорее обузой, чем источником доходов, для имперского правительства.

В 1841 году русские продали форт Росс Джону Саттеру — швейцарскому эмигранту, который искал счастья на американском Диком Западе. Однако гигантская Аляска была не по карману ни одному богачу, по крайней мере тогдашнему. И она была для империи неким "чемоданом без ручки", который жаль покинуть, но не понятно куда девать. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский в 1847 году призвал перенаправить ресурсы с содержания никому не нужных американских колоний на экспансию в Маньчжурию, где выгода была гораздо более очевидной. Однако император Николай I не был готов просто так отказаться от своих территорий.

Крымская война: эпизоды Крымская война: эпизоды Крымская война: эпизоды

Ситуацию изменила Крымская война (1853-1856 гг.). Николай I ее не пережил, а его сын Александр II стал "рубить с плеча", проведя ряд реформ, которые должны были бы предотвратить повторение позорного поражения. На фоне того, что затеял новый император в самой России, отказ от дальних заморских территорий не казался чем-то чрезвычайным.

Сама идея продажи американских колоний тоже стала результатом той войны (на самом деле она происходила не только в Крыму, где прошли главные ее баталии). Британский флот (тогда самый мощный в мире) атаковал морскую базу россиян в Петропавловске-на-Камчатке. Поэтому Аляска осталась незащищенной. Тогда российское правительство впервые задумалось над продажей Аляски Соединенным Штатам Америки.

В погоне за мечтой

Еще в 1823 году США провозгласили "доктрину Монро", которая предусматривала вытеснение европейцев из Америки. Интересно, что эту доктрину поддержала и Россия (не считали себя европейцами?). На самом деле в Санкт-Петербурге уже тогда понимали бесперспективность проекта из-за сложности логистики и действовали по принципу "не достанется же она никому". То есть они были готовы пожертвовать своими небольшими достижениями в Северной Америке, надеясь, что Британию в конце концов тоже вытеснят с континента.

В Вашингтоне же надеялись, что в конце концов их молодая республика охватит всю Америку и таким образом эта часть мира станет некой землей свободной от монархов и автократов — территорией свободы. Особенно эти желания обострились после успешной войны против Мексики и аннексии Техаса и Калифорнии. Тогда многим энтузиастам идеи Америки для американцев казалось, что вот-вот мечта осуществится. Зато США едва сохранили собственную территориальную целостность в ходе кровавой гражданской войны с конфедеративными штатами. Вскоре после ее завершения был убит президент США Авраам Линкольн.

США едва сохранили собственную территориальную целостность в ходе кровавой гражданской войны Фото: Getty Images

В соответствии с американской конституцией полномочия погибшего были немедленно переданы вице-президенту Эндрю Джонсону. Новый президент не имел такой популярности как его предшественник. Он поссорился с собственной партией (даже стал первым из трех американских президентов, кому объявляли импичмент), поэтому нуждался в каких-то ярких политических свершениях.

Сплав идеализма и жадности

И тут государственный секретарь США Уильям Сьюард — давний сторонник идей панамериканизма, то есть доктрины Монро — вместе с российским посланником сгенерировал идею уже реальной сделки купли-продажи Аляски.

В самодержавной России решение принимал единолично император. Александр II видел в продаже этих территорий возможность высвободить ресурсы для активизации китайской политики, а также возможность избежать позора нового поражения от Великобритании, если бы в Лондоне решили отобрать эти территории силой. Зато усиливалась дружественная страна, которая считалась противовесом британского влияния в Западном полушарии.

Осталось только согласовать вопрос цены. Здесь Стюарт и посол России в США Штокль проделали значительный объем дипломатически-бюрократической (вероятно, и не совсем законной — есть сведения, будто российский посланник перечислял десятки тысяч долларов на счета тех членов Конгресса, которые в начале выступали против приобретения) работы и в конце сошлись на цене за Аляску — $7,2 млн. На "лоббистские услуги", согласно архивным данным, Россия потратила около $200 тыс.

30 марта 1867 г. Российские и американские дипломаты во время подписания Договора о цессии, по которому Соединенные Штаты купили Аляску у Российской империи Фото: Getty Images

Зато против выступили в США. Многие считали слишком неблагоразумным тратить средства на значительные территории, где нет явных полезных ресурсов. Однако, вероятно, это скорее был очередной способ подсунуть свинью опальному президенту. Так работала демократия уже на самом рассвете своего подъема.

В конце концов возобладал энтузиазм и желание сделать Америку великой (тогда это было впервые и в прямом смысле слова). США не впервые покупали территории. При похожих обстоятельствах они купили Флориду у Испании и Луизиану у Франции — обе страны боялись, что потеряют эти территории даром, ведь не видели способности защитить их от посягательств более могущественных колониальных империй. Теперь же они получали просто гигантские территориальные приобретения и, что важно, контроль за большей береговой линией на востоке Тихого океана, чем та, которой владела Великобритания.

Карта Аляски и Британской Колумбии 1897 года с обозначением месторождений золота Фото: Вікіпедія

Только в октябре 1867 года (когда туда добрались американские военные) над территорией Аляски был торжественно поднят американский флаг. Российские военные покидали Аляску, а все, кто ее населял (включая русских, которые решили остаться) получили право на американское гражданство. Всего в то время Аляску населяли 483 русских (их пиковое количество за все время колонизации составляло 800 человек) и 50 тысяч коренных жителей(вдвое меньше, чем в начале колонизации).

Что потеряла Россия

Очевидно, что если современное российское правительство перенести в середину XIX века, то решение по Аляске было бы совсем другим. И дело не в болезненных имперских амбициях современных хозяев Кремля — ими болели все лидеры различных Московских государств. Есть вполне рациональные вещи и объективные факторы, которые изменились уже через несколько десятилетий.

В самой России построили Транссибирскую железную дорогу, что существенно облегчило логистику и создало условия для нормального обеспечения дальнего севера. Зато на Аляске открыли значительные залежи золота и других полезных ископаемых. По сути с конца XIX века Аляска постоянно занимает топовые места в различных рейтингах владения трендовыми полезными ископаемыми.

Также во времена Холодной войны на Аляске находились радары и другие средства потенциального сдерживания СССР как от экспансии в Америку, так и в регионе Тихого океана. Эта территория стала мощным козырем в руках Вашингтона в противостоянии с СССР.

"Что Сибирь, что Аляска — два берега…" На самом деле — нет.

Третий важный фактор Аляски непосредственно касается современности. Считается, что одной из важнейших причин ненависти Кремля к свободной Украине является фактор "мягкой силы". Важно не допустить появления "витрины" успешного постсоветского славянского государства, которое приняло "западный" образ жизни. Это действительно важный фактор для метрополии — славянского населения России.

Зато Аляска стала такой "витриной" для Сибири — азиатской части Российской Федерации, занимающей более двух третей территории этого государства. Ведь по тот берег узкой полоски воды, которая называется Беринговым проливом при тех же природных, географических и климатических условиях проживает то же население коренных жителей в несравненно лучших социально-экономических (как указано выше, жители Аляски выделяются даже по американским меркам) и политических условиях.

Проданная более полутора веков назад американская территория России сейчас процветает Проданная более полутора веков назад американская территория России сейчас процветает Проданная более полутора веков назад американская территория России сейчас процветает

Проданная более полутора веков назад американская территория России сейчас процветает. Новые хозяева сумели вполне гармонично совместить оборонные нужды, добычу ресурсов с рекреационным потенциалом (несколько миллионов туристов ежегодно посещает штат, принося дополнительную прибыль его населению) и уровнем жизни жителей Аляски. И рано или поздно, несмотря на все репрессии и притеснения Кремля, кто-то таки поставит вопрос, что (а точнее кто) мешает построить такую же общественную модель развития в условной Якутии, Бурятии, на Чукотке или в другом сибирском регионе Российской Федерации с такими же объективными природными факторами как у Аляски.