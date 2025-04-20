Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: Иран судится с Украиной и еще тремя странами (фото)

Иран подал иск против Украины, Канады, Швеции и Великобритании, требуя отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по делу о причастности в умышленном сбитии самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) в 2020 году. Согласно отчету, именно Тегеран признан причастным к авиакатастрофе.

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Об этом говорится в тексте иска, обнародованном на официальном сайте Международного уголовного суда.

В Тегеране указывают, что ICAO не имел юрисдикции рассматривать жалобу о сбивании пассажирского самолета, поскольку Украина как истец не провела прямых переговоров.

Текст иска Ирана против Украины, Швеции, Канады и Великобритании (скриншот с icj-cij.org)

"Заявители никогда по-настоящему не пытались добросовестно принять участие в дискуссиях с Ираном с целью разрешения разногласий... На самом деле они стремились заклеймить Иран и рассматривать нарушение международного права как состоявшийся факт, а не искать практического решения", — говорится в тексте иска.

Также в Иране убеждены, что Великобритания не предоставила достаточных доказательств присутствия на борту лайнера своего гражданина. Соответствующие позывные требования Лондона иранские власти называют "неприемлемыми". В то же время в Тегеране продолжают утверждать, что рейс МАУ был сбит военными "непреднамеренно и в результате человеческой ошибки".

"Военные Ирана неправильно определили и нацелили полет двух ракет без получения разрешения, что противоречит обязательным военным нормам", — говорится в заявлении, где добавляется, что иранские военные находились в состоянии "повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного нападения вооруженных сил США".

Авиакатастрофа рейса МАУ над Тегераном

8 января 2020 года лайнер авиакомпании МАУ Boeing-737 рейса PS752 упал в 60 километрах от Тегерана. Все 180 человек, среди которых были члены экипажа и пассажиры, погибли на месте.

В апреле 2021 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военные Ирана намеренно сбили самолет МАУ. Он добавил, именно это является причиной того, почему Тегеран отказывается предоставить Киеву полный доступ к месту происшествия для проведения расследования.

В то же время, канадские эксперты убеждены, что сбитие рейса PS752 не было преднамеренным. По версии следствия, именно командир расчета комплекса ПВО ошибочно открыл огонь.

В апреле 2023 года стало известно, что один из причастных к сбиванию самолета был приговорен к 13 годам колонии. В тексте обвинения было указано, что командир комплекса ПВО "Тор М-1" осуществил пуск двух ракет без разрешения командования и вопреки соответствующим указаниям.