Крушение "Боинга" МАУ под Тегераном: вынесен первый приговор иранскому офицеру, — СМИ

Как информируют журналисты, вердикт по делу о катастрофе украинского самолета был вынесен после трех лет всесторонних расследований и проведения 20 судебных заседаний. По версии следствия, командир комплекса ПВО ошибочно открыл огонь.

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Первого фигуранта по делу о крушении самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", в ходе которого погибли 176 человек, приговорили к 13 годам колонии. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает иранское издание Entekha со ссылкой на медиа-центр Судебной власти.

Иранские журналисты отмечают, что рассмотрение этого дела было одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране.

Сообщается, что Тегеранский военный суд утвердил предписания в отношении 10 человек и вынес обвинительное заключение.

В обвинительном акте сказано, что командир комплекса ПВО "Тор М-1", вопреки приказу командного пункта и без получения разрешения и вопреки соответствующим указаниям, выпустил две ракеты по украинскому самолету.

"Согласно соответствующему оперативному приказу система находилась в режиме ограниченного огня и стрельба ракетами без разрешения командного пункта не допускалась, а на основании заявлений дежурного командного пункта, на все позиции обороны было объявлено предупреждение. Никто не имеет права действовать без согласования с командованием", — цитирует издание фрагмент из обвинительного акта военного суда.

По версии следствия, поведение обвиняемого было вызвано его незнанием дела и ошибочным представлением об обнаруженной цели. В материалах сказано, что иранский командир ошибочно открыл огонь и не имел намерения сбивать пассажирский самолет.

Вместе с тем, как пишет Bloomberg со ссылкой на государственные СМИ, судебные органы Ирана приговорили всего 10 военнослужащих сил противовоздушной обороны страны к тюремному заключению сроком от одного до 13 лет.

Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

8 января 2020 года самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Местные СМИ сразу же сообщили, что борт мог быть случайно сбит иранской ракетой. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, 16 апреля 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя авиакатастрофу, заявлял, что армия Ирана целенаправленно сбила рейс PS752.

Также напомним, в январе прошлого года Международная группа по расследованию катастрофы рейса PS752 авиакомпании МАУ установила имена возможных причастных к уничтожению самолета, однако власти Ирана не содействуют следователям.