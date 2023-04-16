Катастрофа "Боїнга" МАУ під Тегераном: винесено перший вирок іранському офіцеру, — ЗМІ

Як інформують журналісти, вердикт у справі про катастрофу українського літака було винесено після трьох років всебічних розслідувань і проведення 20 судових засідань. За версією слідства командир комплексу ППО помилково відкрив вогонь.

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Першого фігуранта в справі про аварію літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України", в ході якої загинули 176 людей, засудили до 13 років колонії. Про це в неділю, 16 квітня, повідомляє іранське видання Entekha з посиланням на медіацентр Судової влади.

Іранські журналісти зазначають, що розгляд цієї справи був одним із найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років у країні.

Повідомляється, що Тегеранський військовий суд виніс приписи щодо 10 осіб і виніс обвинувальний висновок.

В обвинувальному акті сказано, що командир комплексу ППО "Тор М-1" усупереч наказу командного пункту й без отримання дозволу та всупереч відповідним вказівкам випустив дві ракети по українському літаку.

"Згідно з відповідним оперативним наказом, система перебувала в режимі обмеженого вогню, і стрільба ракетами без дозволу командного пункту не допускалася, а на підставі заяв чергового командного пункту на всі позиції оборони було оголошено попередження. Ніхто не має права діяти без погодження з командуванням", — цитує видання фрагмент із обвинувального акту військового суду.

За версією слідства, поведінка обвинуваченого була викликана його незнанням справи та помилковим уявленням про виявлену ціль. У матеріалах сказано, що іранський командир помилково відкрив вогонь і не мав наміру збивати пасажирський літак.

Водночас, як пише Bloomberg із посиланням на державні ЗМІ, судові органи Ірану засудили всього 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув'язнення терміном від одного до 13 років.

Крах Boeing-737 МАУ в Ірані

8 січня 2020 літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, що прямував за маршрутом Тегеран — Київ (Бориспіль), розбився незабаром після зльоту. Місцеві ЗМІ відразу повідомили, що борт міг бути випадково збитий іранською ракетою. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Уранці 11 січня Генштаб іранських збройних сил визнав, що літак МАУ збили внаслідок "людської помилки". Військові кажуть, що "боїнг" сприйняли за ворожу ціль після того, як він повернув до військового центру Революційної гвардії. Винних обіцяють притягти до відповідальності. Корпус вартових ісламської революції взяв на себе повну відповідальність за аварію українського літака. Командувач ВКС КВІР повідомив, що у фатальну ніч оператор ППО сприйняв "боїнг" за крилату ракету, не зміг зв'язатися з начальством і ухвалив неправильне рішення.

Після цього в Тегерані й інших іранських містах спалахнули протести. Демонстранти вимагали покарання винних у аварії літака. У тому числі відставки Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, 16 квітня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи авіакатастрофу, заявляв, що армія Ірану цілеспрямовано збила рейс PS752.

Також нагадаємо, що в січні минулого року Міжнародна група з розслідування катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії МАУ встановила імена можливих причетних до знищення літака, проте влада Ірану не сприяє слідчим.