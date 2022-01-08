Катастрофа Boeing 737 під Тегераном: названо імена ймовірних причетних до знищення літака

За словами екс-заступника генпрокурора України, Київ, у разі відмови Тегерана виплачувати сім'ям жертв грошові компенсації, може подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН.

Міжнародна група з розслідування катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії МАУ встановила імена можливих причетних до знищення літака, проте влада Ірану не сприяє слідчим. Про це у своєму Twitter повідомив екс-заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов, який працював у складі комісії у справі про катастрофу Боїнга.

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За його словами, інформацію про ймовірних виконавців міжнародна група отримала від кількох джерел. Відомості та особисті дані підозрюваних будуть додатково вивчені розслідувачами.

Екс-заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов також попередив, що Україна може подати позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану, якщо офіційний Тегеран відмовиться виплачувати компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи.

Колишній заступник голови Офісу генпрокурора зазначив, що протягом двох років Київ направив 26 міжнародних запитів щодо правової допомоги до різних країн, а в рамках розслідування проведено понад тисячу слідчих дій.

"Є підстави кваліфікувати збиття літака МАУ як військовий злочин. Слідство просувалося б набагато краще, якби Іран надавав належну допомогу", — підкреслив Гюндуз Мамедов і додав, що Тегеран ніяк не співпрацює з міжнародною групою.

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У своїй статті для Радіо Свобода Гюндуз Мамедов перерахував іранських військовослужбовців, які можуть бути причетні до катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. За словами екс-заступника генпрокурора, міжнародна група має перевірити можливу причетність до знищення літака наступних осіб:

капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир зенітного ракетного комплексу ТОР М-1);

перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор);

третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);

перший лейтенант Магаммад Маджі;

капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

другий бригадний генерал Ібрагім Сафа Кіа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

військовослужбовець Армії Ірану, полковник Мостафа Фараті.

Цим громадянам, як стверджує Гюндуз Мамедов, влада Ірану після катастрофи Боїнга висунула звинувачення у службовій недбалості, необережності та неналежному виконанні службових обов'язків.

Нагадаємо, у січні 2020 року під Тегераном було збито Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України", який здійснював рейс PS752 зі столиці Ірану до Києва. Внаслідок авіакатастрофи загинули 176 людей, у тому числі 11 громадян України.

Влада Ірану заявляла, що український Боїнг був збитий помилково військовослужбовцями ППО. Секретар РНБО Олексій Данилов, коментуючи авіакатастрофу, заявляв, що армія Ірану цілеспрямовано збила рейс PS752.

Зазначимо, що 9 січня з нагоди річниці авіакатастрофи в Ірані відкрили алею пам'яті загиблих. На території об'єкту висадили 176 дерев та встановили пам'ятні таблички.