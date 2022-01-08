Катастрофа Boeing 737 под Тегераном: названы имена вероятных причастных к уничтожению самолета

По словам экс-замгенпрокурора Украины, Киев, в случае отказа Тегерана выплачивать семьям жертв денежные компенсации, может подать иск против Ирана в Международный суд ООН.

Международная группа по расследованию катастрофы рейса PS752 авиакомпании МАУ установила имена возможных причастных к уничтожению самолета, однако власти Ирана не содействуют следователям. Об этом в своем Twitter сообщил экс-замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, который работал в составе комиссии по делу о катастрофе Боинга.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, информацию о вероятных исполнителях международная группа получила от нескольких источников. Сведения и личные данные подозреваемых будут дополнительно изучены расследователями.

Экс-замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов также предупредил, что Украина может подать иск в Международный суд ООН против Ирана, если официальный Тегеран откажется выплачивать компенсации семьям жертв авиакатастрофы.

Бывший замглавы Офиса генпрокурора отметил, что в течение двух лет Киев направил 26 международных запросов о правовой помощи в разные страны, а в рамках расследования проведено свыше тысячи следственных действий.

"Есть основания квалифицировать сбитие самолета МАУ как военное преступление. Следствие продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказывал должное содействие", — подчеркнул Гюндуз Мамедов и добавил, что Тегеран никак не сотрудничает с международной группой.

[ + – ] Международная группа установила имена вероятных исполнителей сбития Боинга МАУ в Иране

В своей статье для "Радио Свобода" Гюндуз Мамедов перечислил иранских военнослужащих, которые могут быть причастны к катастрофе рейса PS752 авиакомпании МАУ. По словам экс-замгенпрокурора, международная группа должна проверить возможную причастность к уничтожению самолета следующих лиц:

капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир зенитного ракетного комплекса ТОР М-1);

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор);

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

первый лейтенант Магаммад Маджи;

капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

майор Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout);

второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадный генерал Али Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

военнослужащий Армии Ирана, полковник Мостафа Фарати.

Этим гражданам, как утверждает Гюндуз Мамедов, власти Ирана после катастрофы Боинга выдвинули обвинение в служебной халатности, неосторожности и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в январе 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс PS752 из столицы Ирана в Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

Власти Ирана заявляли, что украинский Боинг был сбит по ошибке военнослужащими ПВО. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя авиакатастрофу, заявлял, что армия Ирана целенаправленно сбила рейс PS752.

Отметим, что 9 января, по случаю годовщины авиакатастрофы, в Иране открыли аллею памяти погибших. На территории объекта высадили 176 деревьев и установили памятные таблички.