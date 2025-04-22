Славился гигантоманией и восхищался Путиным: в Москве умер Зураб Церетели

В столице РФ Москве в возрасте 91 года умер Зураб Церетели — скульптор, который "прославился" памятником российскому царю Петру I и поддержкой путинского режима.

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О смерти Церетели сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Зураб Церетели родился в 1934 году в столице Грузии Тбилиси. В советское время он стал главным художником МВД СССР, а с 1997 года в течение трех десятилетий возглавлял Российскую академию художеств.

Одной из самых известных работ Церетели является 98-метровый памятник Петру І на берегу Москвы-реки.

Памятник Петру I в Москве

Также Церетели работал над внутренним убранством московского храма Христа Спасителя, службы в котором часто посещает глава Кремля Путин.

Церетели вообще был приближенным к Путину — в середине 2000-х он даже создал его бронзовую скульптуру высотой более чем в два человеческих роста.

Зураб Церетели и Пьер Карден возле статуи Путина, 2008 год Фото: Reuters

Одна из последних работ Церетели — так называемая Аллея правителей России, где можно увидеть, в частности, бюсты Ленина и Сталина.

По данным российских ресурсов, Церетели планируют похоронить в Тбилиси.

В марте 2014 года Зураб Церетели, вместе с рядом других российских деятелей, подписал письмо в поддержку интервенции РФ в Украину и аннексии Крыма. Впоследствии он создал и несколько скульптур, чтобы их установили на оккупированном полуострове.

В 2017-м украинское Министерство культуры добавило Церетели в список лиц, составляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, в 2013 году Зураб Церетели открыл в Греции бронзовый памятник святому апостолу Павлу. Как и остальные работы Церетели, памятник был огромного масштаба — более 2 метров высотой.

Также мы писали, что Церетели заявил, что откроет во Франции памятник четырем мушкетерам — героям романа Дюма. На тот момент во Франции уже было несколько работ Церетели — например, памятники Оноре де Бальзаку и Папе Римскому Иоанну Павлу II.