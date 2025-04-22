Славився гігантоманією та захоплювався Путіним: у Москві помер Зураб Церетелі

У столиці РФ Москві у віці 91 року помер Зураб Церетелі — скульптор, який "прославився" пам’ятником російському цареві Петру І та підтримкою путінського режиму.

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Про смерть Церетелі повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Зураб Церетелі народився у 1934 році в столиці Грузії Тбілісі. За радянських часів він став головним художником МВС СРСР, а з 1997 року протягом трьох десятиліть очолював Російську академію мистецтв.

Одною з найвідоміших робіт Церетелі є 98-метровий пам’ятник Петру І на березі Москви-ріки.

Пам"ятник Петру І у Москві

Також Церетелі працював над внутрішнім оздобленням московського храму Христа Спасителя, служби у якому часто відвідує очільник Кремля Путін.

Церетелі взагалі був наближеним до Путіна – у середині 2000-х він навіть створив його бронзову скульптуру заввишки у понад два людські зрости.

Зураб Церетелі і П'єр Карден біля статуї Путіна, 2008 рік Фото: Reuters

Одна з останніх робіт Церетелі – так звана Алея правителів Росії, де можна побачити, зокрема, бюсти Леніна і Сталіна.

За даними російських ресурсів, Церетелі планують поховати у Тбілісі.

У березні 2014 року Зураб Церетелі, разом з низкою інших російських діячів, підписав листа на підтримку інтервенції РФ в Україну та анексії Криму. Згодом він створив і декілька скульптур, щоб їх встановили на окупованому півострові.

У 2017-му українське Міністерство культури додало Церетелі до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, у 2013 році Зураб Церетелі відкрив у Греції бронзовий пам’ятник святому апостолу Павлу. Як і решта робіт Церетелі, пам’ятник був величезного масштабу – понад 2 метри заввишки.

Також ми писали, що Церетелі заявив, що відкриє у Франції пам’ятник чотирьом мушкетерам – героям роману Дюма. На той момент у Франції вже було кілька робіт Церетелі – як-от пам’ятники Оноре де Бальзаку та Папі Римському Іоанну Павлу II.