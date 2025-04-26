Когда придет новый Папа: Станет ли Украина бастионом католицизма в мире, который трещит по швам

Накануне прощания с Папой Фокус вспомнил, что такое католическая церковь и какую роль она сыграла в истории мира, Европы, а главное — Украины.

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Христиане в Риме — от катакомб до позолоченных палат

О первых христианских общинах в Римской империи известно еще с I века (что вполне соответствует церковной версии духовной истории христианства). Это не была централизованная структура. Христианские ячейки образовывались спонтанно и существовали отдельно, а объединяла их лишь духовная или доктринальная связь. Руководителя общины верующие любезно называли "отцом". На латинском это звучало как "папа", а в Греции (там было сосредоточено большинство общин в ранний период существования христианства) — "патриарх".

В IV веке Римская империя, центр влияния которой на тот момент сместился в ее греческую часть, усилиями императора Константина Великого сделала христианство официальной религией. Поэтому пришлось организовать и структурировать саму церковную организацию. Рим тогда превратился в провинциальный город с величественной историей. Такая же роль была отведена и руководителю Римской церкви — Папе, который считал себя первым (хронологически) лидером христианской общины — прямым последователем апостола Петра (которого католики считают первым Папой).

Зато вся реальная власть сосредоточилась в Константинополе в руках местного церковного руководителя — Патриарха. Который в свою очередь верно служил византийскому императору.

Рим и Константинополь — две столицы христианского мира Фото: Getty Images Рим и Константинополь — две столицы христианского мира Фото: Getty Images

В Византии, которая переняла и усовершенствовала государственные традиции Римской империи, Церковь выполняла четкую отведенную ей функцию — заботиться о человеческой культуре и духовности. Такое себе министерство культуры, пропаганды и социальной политики в одной организации. Однако в населенной варварами Западной Европе христианская церковь была единственным организованным и структурированным институтом среди моря хаоса, который поглотил Западную Европу в мрачные времена раннего Средневековья. Здесь и сыграло свою роль духовное единство, которое было присуще различным христианским общинам с начала их существования.

Христианская церковь стала каркасом, который превратил разрозненные племена Европы в единое цивилизационное целое. И с ростом и развитием Западной Европы рос и авторитет ее духовного пастора в тогда еще единой христианской Церкви.

Крым и Херсонес: где отбывали ссылку и проповедовали Папы, которых изгнали из Рима

Зато Русь-Украина больше контактировала с Византией и находилась в ее культурно-цивилизационном фарватере. О первых христианах на территории Украины в раннем Средневековье мы узнаем из археологических источников. В Крыму, часть которого была провинцией Византии, естественно, действовал Константинопольский патриархат.

Древний греко-римский город Херсонес Таврический (Херсон) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года Фото: Getty Images

Именно здесь состоялся первый известный достоверный контакт современных украинских земель с Римским понтификатом. И именно сюда — в Херсонес — в свое время могущественный византийский император Констант II сослал непокорного Папу Римского Мартина. Еще раньше, в конце I века, сюда же был сослан полулегендарный Папа Климент. Согласно легенде, он даже на каторге продолжал проповедовать — за что его жестоко убили язычники. Впоследствии Папа Климент был признан святым и покровителем каторжан и моряков.

Климент Римский — святой Православной и Католической церкви около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни, где проповедовал. Встретил мученическую смерть в Херсонесе Фото: Вікіпедія Святого Мартина в марте 655 года выслали в Херсонес в Крыму, где папа и умер. Фото: Вікіпедія

Владимир крестит Русь-Украину и выбирает Византию

В дальнейшем мы узнаем о крещении сначала отдельных князей — Аскольда (середина IX века) и Ольги (середина X века), а затем и всей страны Владимиром Великим в 988 году. Крещение это было не православным — ведь Церковь еще оставалась единой, несмотря на уже существенные различия в обрядах и религиозных канонах. Однако Владимир Великий отнес Русь-Украину именно к Константинопольской церкви.

Владимир Великий отнес Русь-Украину именно к Константинопольской церкви Фото: Getty Images

Вероятно, князь Владимир выбрал именно Византию в частности и потому, что его брат, которого он сбросил с престола, выбрал другую империю — западную. Есть исторические сведения, которые утверждают о тесных контактах Ярополка со Священной Римской империей. Принимал ли христианство Ярополк, точно не известно, однако он как минимум был сторонником интеграции Руси именно с западным христианством.

Наконец сын Владимира Великого Ярослав Мудрый добился фактической независимости Киевской митрополии, поставив незадолго до своей смерти во главе ее русина Илариона. А через три года, в 1054-м, христианская Церковь раскололась. С этого момента мы и имеем Католическую и Православную Церкви.

Римская церковь набирает вес

В Западной Европе, где на тот момент так и не было образовано могущественных централизованных государств, властный вакуум заняла католическая церковь. Для этого ей нужно было победить германских императоров, которые стремились построить такую же могущественную империю, однако проиграли. Поэтому папа Римский стал не только духовником Европы, но и вполне реальным лидером, и не только моральным.

Уже в 1095 году именно Папа Римский взялся помочь византийскому императору в его борьбе против турок (тогда еще сельджуков). Так начались крестовые походы, которые продолжались почти два века.

Папа Римский взялся помочь византийскому императору в борьбе против турок: так начались крестовые походы Фото: Getty Images

Крестоносцы, монголы и коронование Даниила — стал ли он католиком?

Когда в XIII веке в Европу пришли монголы, именно Папа Римский взялся организовывать крестовые уже походы против них. Для этого был привлечен Галицко-Волынский князь Даниил, который даже был коронован правителем Руси. При этом государство оставалось православным, как и сам король Даниил. Вот такие чудеса дипломатии создает внешняя угроза.

Даниил Галицкий — основатель Галицко-Волынского княжества, один из самых известных украинских правителей Средневековья

Был католиком при рождении и, вероятно, принял королевский титул (по крайней мере так себя именовал на печати) последний князь Галицко-Волынского государства Юрий II Болеслав. По крайней мере его убийство местными боярами стало поводом для Польского королевства раздуть противостояние на религиозной почве. И с этого момента противостояние по линии православие/католицизм действительно перемещается на украинские земли. Религия стала скорее инструментом в руках польских имперских политиков, чем причиной противостояния, однако оно было жестоким и кровавым.

Почему Ивану Федоровичу легче дышалось при дворе польского короля, чем у московского царя

Другой стороной контакта украинцев с католицизмом стало культурное окно в Европу. В эти времена католическая церковь переживала подъем. Церковь тогда занималась медициной, наукой, образованием и культурой в целом. Некоторые украинцы путешествовали по западной Европе, получали там образование и преподавали в тамошних университетах.

Однако сказывались многочисленные внутренние проблемы. Неэффективность консервативной системы, ряд ошибок во внешних и внутрицерковных делах привели к падению авторитета Церкви в XVI веке. Тогда по Европе прокатилась церковная Реформация.

Памятник первопечатнику Ивану Федоровичу недалеко от места, где в XVI веке работала типография Львовского ставропигийного братства Фото: Getty Images

Распространенными "трендами" стало книгопечатание и переписывание Евангелия на родные языки. Коснулись они и Украины. На украинский язык была переведена Библия, а в Остроге местный князь открыл типографию. Там нашел приют Иван Федорович (Федоров), которого за его изобретение преследовали в Московском царстве. Он получил образование в Кракове, однако, когда царь Иван Грозный пригласил его основать типографию в Москве, решил вернуться на Родину. Московской власти тогда было нужно средство массового и быстрого создания и распространения религиозных книг для христианизации только что захваченных земель (в частности Казанского ханства). Однако, когда в Московском государстве началась опричнина (массовое гонение всех кого подозревали в нелояльности к власти) он переехал из Москвы в Великое княжество Литовское, а затем во Львов и Острог.

Гетманы-иезуиты — откуда берет начало Киево-Могилянская академия

Отдельным эпизодом в истории украинской культуры стала деятельность Общества Иисуса (Ордена иезуитов), который получил диаметрально противоположную славу в странах, где пытались реформировать католическую церковь (там он стал инструментом реакции со всеми последствиями) и в странах за пределами католического мира, которой была и Украина. Иезуиты открывали на украинских землях заведения, где образование лучшего европейского образца получали известные украинские религиозные и политические деятели.

Через систему иезуитского образования прошли гетман Богдан Хмельницкий и основатель Киевского коллегиума (который потом стал Киево-Могилянской академией) православный митрополит Петр Могила.

Гетман Богдан Хмельницкий Основатель Киевского коллегиума православный митрополит Петр Могила

Западная Церковь по-украински: сначала униатская, потом греко-католическая

Украинские земли оказались в эпицентре попытки объединения церквей через несколько веков после разрыва. Созданная в результате Брестской церковной унии новая церковь сначала была враждебно воспринята украинцами. Однако после переподчинения украинского православия Москве, униатская церковь с практически полностью православной обрядностью, однако подчиненная Папе Римскому, стала единственной и отличной альтернативой для украинцев.

В то время в Европе авторитет Церкви уже был существенно подорван. Многие страны перешли в протестантизм. Католические страны же законсервировались в Средневековье и негативы, с этим связанные, проецировались на католическую церковь. Поэтому, когда во Франции в конце XVIII века разразилась революция, атеистический аспект был ее неотъемлемой частью. Церковь, активно поддерживавшая старый строй, считалась революционерами одним из корней всех проблем.

Диаметрально противоположным путем пошла Папская церковь на украинских землях. Ее новая жизнь началась после присоединения Галичины к австрийской монархии Габсбургов. Тогда униатская церковь получила новое наименование — греко-католическая. Однако это был не просто ребрендинг. По-настоящему изменилась сама ее суть.

Все началось сразу с деятельности епископа Андрея Бачинского, который стал неким антиподом Феофана Прокоповича, первого ректора Киево-Могилянской Академии, который став советником московского царя Петра I стал основным идеологом неполноценности украинцев в Российской империи (вероятно именно он был автором самого термина "Россия"). Ведь он тоже был советником монарха, который возглавлял государство, захватившее украинские земли, однако использовал это на пользу своему народу. Он добился от императрицы Марии Терезии лояльности к греко-католической церкви и широких прав, которые она использовала максимально эффективно.

Церковь и национальное возрождение

В то время как в Европе авторитет католической церкви и, соответственно, папства, двигался по нисходящей, в Украине греко-католическая церковь стала основой национального возрождения украинцев. Церковь не только оставила за собой социальную сферу, которая в XIX веке становилась светской, но и стала двигателем украинской национальной экономики на австро-венгерских землях.

В XX веке руководители УГКЦ Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый дали примеры настоящего преданного служения.

Руководители УГКЦ Андрей Шептицкий и Иосиф Слепой дали примеры настоящего преданного служения Руководители УГКЦ Андрей Шептицкий и Иосиф Слипый дали примеры настоящего преданного служения

Андрей Шептицкий, применяя свой огромный авторитет, который получил в мире за десятилетия правления Церковью, защищал украинцев и не только (в годы Второй мировой войны Владыка не побоялся защищать евреев от нацистов). А Иосиф Слипый стал образцом мученичества за свои религиозные убеждения. Ведь когда советская власть предложила ему выбор между переходом в православие (как это произошло с теми епископами, которые согласились провести Псеводособор и ликвидировать УГКЦ), что предусматривало получение определенных привилегий, и судьбой узника в лагере в случае отказа, Владыка Иосиф выбрал второе.

В первый год нового тысячелетия суверенную Украину впервые посетил Папа Римский с официальным визитом. Сделал это Папа польского происхождения с украинскими корнями Иоанн Павел II.

Папа Иоанн Павел II во время визита в Украину в 2001 году Папа Иоанн Павел II во время визита в Украину в 2001 году Папа Иоанн Павел II во время визита в Украину в 2001 году

Будет ли Южная церковь в мире Глобального Юга?

Сейчас католическая церковь остается мощной религиозной организацией, которая оказывает весомое влияние на культуру мира. Она фактически вытеснена из стран "золотого миллиарда", но остается ведущей религией в странах Латинской Америки и Африки. То есть католицизм плавно перекочевывает в страны Глобального Юга — и правление первого за 1200 лет неевропейского Папы Франциска (в миру — Хорхе Марио Бергольо, родился в Аргентине) это ярко демонстрирует. Этим же объясняется и его политическая позиция, в том числе и в отношении российской агрессии против Украины.

Франциск — первый за 1200 лет неевропейский Папа Римский Франциск — первый за 1200 лет неевропейский Папа Римский Франциск — первый за 1200 лет неевропейский Папа Римский Франциск — первый за 1200 лет неевропейский Папа Римский

Сейчас основными бастионами католицизма в Европе остаются Польша, Италия и Украина с ее греко-католической церковью — потенциал, который выглядит достаточно перспективно.

В мире, который трещит по швам, католическая церковь может снова стать одной из немногих глобальных институций, как это было в раннем Средневековье. И Украина со своей не самой многочисленной, но организованной, целеустремленной, а главное — уникальной паствой имеет все шансы оказаться причастной к этому удивительному новому миру.