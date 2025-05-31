Впервые за 100 лет: Швеция ослабляет госмонополию на алкоголь для частных производителей

Швеция впервые с 1922 года ослабит государственную монополию на продажу алкоголя. Теперь малые производители крепких напитков и пивовары получат большую квоту и возможность реализации собственной продукции для всех желающих.

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Об этом сообщает Reuters.

Журналисты пишут, что с 1 июня мелкие производители смогут напрямую продавать клиентам алкоголь через сеть частных магазинов. Это стало первым послаблением впервые за 100 лет с тех пор, как с 1924 года шведское правительство установило жесткий контроль над продажей таких напитков.

После четырех лет дискуссий и оценки специалистов, эта норма вступила в силу. Такие изменения позволят увеличить продажи алкоголя во всей Швеции на 200 тыс. л в год, а местный бизнес сможет продавать покупателям по одной бутылке всем желающим, которые придут в точку продажи или на экскурсию, — 0,7 литра для крепкого алкоголя, или 3 литра для виноделов и пивоварен.

Также новая норма повлияет на местные небольшие пивные заведения Стокгольма. Теперь они смогут продавать пиво клиентам в те же часы, когда и государственная сеть — после 20 часов. Однако под запретом остаются поздние вечерние часы, вторая половина дня субботы и все воскресенье.

Журналисты пишут, что это предложение приняли в шведском риксдаге 154 голосами "за" при 129 голосами "против". В целом против новой нормы выступили преимущественно левые политики, которые осудили демонтаж десятилетий монополии государства на продажу алкоголя.

Ранее сообщалось, что специалисты способны выявить склонность людей к зависимости от алкоголя. Среди этих выборов особое место занимает решение употреблять алкоголь из-за его потенциального долгосрочного влияния на развитие мозга.

Впоследствии стало известно, что ученые призвали радикально ограничить употребление алкоголя. Они считают, что даже такая небольшая его порция может принести с собой целый ворох проблем.