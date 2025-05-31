Вперше за 100 років: Швеція послаблює держмонополію на алкоголь для приватних виробників

Швеція вперше з 1922 року послабить державну монополію на продаж алкоголю. Тепер малі виробники міцних напоїв і броварі отримають більшу квоту та можливість реалізації власної продукції для всіх охочих.

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Про це повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть, що з 1 червня дрібні виробники зможуть напряму продавати клієнтам алкоголь через мережу приватних магазинів. Це стало першим послабленням вперше за 100 років з того часу, як з 1924 року шведський уряд встановив жорсткий контроль над продажем таких напоїв.

Після чотирьох років дискусій та оцінки фахівців, ця норма набула чинності. Такі зміни дозволять збільшити продажі алкоголю у всій Швеції на 200 тис. л на рік, а місцевий бізнес зможе продавати покупцям по одній пляшці всіх охочим, які прийдуть в точку продажу чи на екскурсію, – 0,7 літра для міцного алкоголю, або 3 літри для виноробів і броварень.

Також нова норма вплине на місцеві невеликі пивні заклади Стокгольма. Тепер вони зможуть продавати пиво клієнтам у ті ж години, коли й державна мережа — після 20-ї години. Однак під забороною залишаються пізні вечірні години, друга половина дня суботи і уся неділя.

Журналісти пишуть, що цю пропозицію ухвалили у швецькому риксдазі 154 голосами "за" при 129 голосами "проти". Загалом проти нової норми виступили переважно ліві політики, які засудили демонтаж десятиліть монополії держави на продаж алкоголю.

Раніше повідомлялося, що фахівці здатні виявити схильність людей до залежності від алкоголю. Серед цих виборів особливе місце посідає рішення вживати алкоголь через його потенційний довгостроковий вплив на розвиток мозку.

Згодом стало відомо, що вчені закликали радикально обмежити вживання алкоголю. Вони вважають, що навіть така невелика його порція може принести із собою цілу купу проблем.