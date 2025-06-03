Дизайнерские сумочки отправили премьер-министра Монголии в отставку: подробности

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ оказался в центре скандала после сообщений о расточительных тратах его сына. Отставке премьера предшествовали недели массовых протестов.

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Об этом пишет CNN.

Премьер-министр Монголии подал в отставку

Премьер-министр Монголии подал в отставку после того, как не получил достаточной поддержки при голосовании по вотуму доверия в парламенте. Премьер-министр Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая получил 44 голоса, что значительно меньше необходимых 64.

Голосование во вторник утром последовало за неделями протестов, вызванных сообщениями о расточительных тратах сына премьер-министра . Некоторые призывали премьер-министра уйти в отставку.

Возмущение вызвали публикациями в социальных сетях, на которых демонстрировалось роскошное предложение руки и сердца 23-летнего сына премьер-министра и их, по всей видимости, экстравагантный образ жизни, включающий полеты на вертолете, дорогое кольцо, дизайнерские сумки и роскошный автомобиль.

Протестующие задавались вопросом, как 23-летнему юноше удалось тратить столько денег, если его отец утверждал, что происходит из небогатой семьи скотоводов.

"Без видимых источников дохода их демонстрация роскошных сумок, частных путешествий и роскошной жизни стала откровенной пощечиной среднестатистическому гражданину Монголии", — сказала 28-летняя Амина, член протестной группы Ogtsroh Amarhan ("Уйти в отставку легко"). Протестующие утверждают, что минеральные богатства страны приносят пользу деловым интересам и богатым людям , в то время как многие монголы по-прежнему живут в бедности.

Протестующие почти ежедневно в течение двух недель собирались на центральной площади Сухэ-Батора в столице Улан-Баторе, перед Дворцом правительства, требуя от Оюн-Эрдэнэ уйти в отставку.

Перед голосованием Оюун-Эрдэнэ предупредил, что голосование может привести к нестабильности и пошатнуть молодую демократию Монголии.

"Если управление станет нестабильным, экономическая ситуация ухудшится, а политические партии не смогут прийти к консенсусу, это может привести к тому, что общественность потеряет веру в парламентское правление и потенциально подвергнуть нашу демократическую парламентскую систему риску краха", — сказал он.

Он отстаивал свою честность, но признал ошибку: "уделял слишком много времени крупным проектам, уделяя недостаточно внимания социальным и внутриполитическим вопросам".

Оюн-Эрдэнэ занимал пост премьер-министра в течение четырех лет и пережил предыдущие призывы уйти в отставку.

В прошлом году парламент был расширен с 76 мест до 126 после избирательной реформы. Это привело к созданию коалиционного правительства.

Монголия, не имеющая выхода к морю между Россией и Китаем, изо всех сил пыталась стать более демократичной после распада СССР. Монголия располагает огромными запасами угля, меди, золота и других полезных ископаемых, около 90% экспорта угля из Монголии идет в Китай.

Напомним, в 2024 году Монголия, будучи членом Международного уголовного суда (МУС), отказалась арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру МУС за военные преступления.

До этого скандала Монголия попала в новостные сводки благодаря моде. Всех восхитила форма спортсменов, созданная для Олимпиады в Париже.