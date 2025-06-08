Немецкий город хочет привлечь новых жителей бесплатным жильем

Немецкий город Айзенхюттенштадт, пытающийся увеличить численность населения, привлекает новых жителей, предлагая им двухнедельное бесплатное тестовое проживание.

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Об этом пишет New York Post.

Муниципалитет городка, расположенного примерно в 95 км от Берлина, до начала июля принимает заявки на программу бесплатного проживания.

Проект "Планируйте сейчас" ориентирован на квалифицированных рабочих или самозанятых лиц, желающих сменить обстановку и заинтересованных в переезде в Айзенхюттенштадт, население которого сейчас составляет около 24 тыс. человек.

CNN Travel информирует, что отобранные участники будут бесплатно жить в меблированных апартаментах с 6 по 20 сентября.

Чтобы помочь участникам проекта "прочувствовать" город, совет организует ряд мероприятий и экскурсий.

Мозаика на торговом центре "Магнит" в Айзенхюттенштадте Фото: Deutschland Funkkultur

Город Сталинштадт был основан в 1950 году на берегу реки Одер и построен вокруг огромного сталелитейного завода. Переименовали первый полностью спланированный город при социалистическом правительстве бывшей Восточной Германии в Айзенхюттенштадт, что можно перевести как "Город сталелитейных заводов", уже после падения Берлинской стены в 1989 году.

Сегодня в Айзенхюттенштадте находится крупнейший в Восточной Германии сталелитейный завод с полным циклом работы, на котором работают 2500 человек.

Напомним, деревня Альбинен в швейцарских Альпах запустила программу финансового стимула для переселения людей. Каждый новый взрослый житель получит 20 тысяч швейцарских франков, то есть около $20 тысяч. А за каждого ребенка семейные пары могут рассчитывать на дополнительные 10 тысяч франков, то есть примерно $12 тысяч.

Также Фокус писал, что за последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить недвижимость в обезлюдевших городах страны.