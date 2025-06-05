Швейцарская деревня платит за переезд $20 тысяч и дарит бонус каждому ребенку (фото)

Власти живописной альпийской деревни в Швейцарии готовы платить круглую сумму каждому, кто согласится там поселиться. Программа направлена на борьбу с критической депопуляцией региона.

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Об этом пишет туристический портал Holiday Pirates.

Село Альбинен в швейцарских Альпах запустило программу финансового стимула для переселения людей и предлагает значительные денежные выплаты новым жителям.

Каждый взрослый получит 20 тысяч швейцарских франков (около $20 тысяч). "Семейные пары могут рассчитывать на дополнительные 10 тысяч франков ($12 тысяч) за каждого ребенка, это делает программу особенно привлекательной для молодых семей", — отмечают организаторы инициативы.

Власти села Альбинен запустили программу финансового стимула для переселения людей Фото: Pixels

Впрочем, условия участия достаточно жесткие. Потенциальные переселенцы должны быть моложе 45 лет и обязаться прожить в Альбинен не менее 10 лет с перспективой получения швейцарского гражданства.

"Самым большим препятствием может стать то, что новоприбывшим нужно будет приобрести жилье стоимостью до 200 тысяч швейцарских франков ($243 тысяч)", — предупреждают эксперты по туризму.

Населенный пункт, история которого начинается со 100 года до нашей эры, сейчас сталкивается с серьезной проблемой оттока населения. Первая церковь здесь появилась в 1861 году, почтовое отделение — в 1895-м, а первый продуктовый магазин открылся лишь в 1906 году.

Швейцария не единственная европейская страна, которая борется с депопуляцией с помощью финансовых стимулов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Идея купить дом в Италии всего за один евро вызвала настоящий ажиотаж в последние годы. Все больше желающих со всего мира инвестируют в заброшенную недвижимость в малолюдных городках. Одна из таких — 49-летняя Рубия Дэниелс, которая приобрела сразу три дома по символической цене. Женщина планирует переехать в Италию после выхода на пенсию.

Программа "Дом за 1 евро" стартовала на Сицилии в 2019 году. Ее цель — вдохнуть новую жизнь в заброшенные районы и привлечь новых жителей, готовых восстанавливать старые здания.

Кроме того, мы писали, как получить 30 тысяч евро за переезд в один из европейских регионов.