Швейцарське село платить за переїзд $20 тисяч і дарує бонус кожній дитині (фото)

Влада мальовничого альпійського села у Швейцарії готова платити круглу суму кожному, хто погодиться там оселитися. Програма спрямована на боротьбу з критичною депопуляцією регіону.

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Про це пише туристичний портал Holiday Pirates.

Село Альбінен у швейцарських Альпах запустило програму фінансового стимулу для переселення людей й пропонує значні грошові виплати новим мешканцям.

Кожен дорослий отримає 20 тисяч швейцарських франків (близько $20 тисяч). "Сімейні пари можуть розраховувати на додаткові 10 тисяч франків ($12 тисяч) за кожну дитину, це робить програму особливо привабливою для молодих родин", — зазначають організатори ініціативи.

Влада села Альбінен запустила програму фінансового стимулу для переселення людей Фото: Pixels

Втім, умови участі досить жорсткі. Потенційні переселенці мають бути молодші 45 років та зобов'язатися прожити в Альбінені щонайменше 10 років з перспективою отримання швейцарського громадянства.

"Найбільшою перешкодою може стати те, що новоприбулим потрібно буде придбати житло вартістю до 200 тисяч швейцарських франків ($243 тисяч)", — попереджають експерти з туризму.

Населений пункт, який веде свою історію зі 100 року до нашої ери, зараз стикається з серйозною проблемою відтоку населення. Перша церква тут з'явилася в 1861 році, поштове відділення — в 1895-му, а перший продуктовий магазин відкрився лише в 1906 році.

Швейцарія не єдина європейська країна, що бореться з депопуляцією через фінансові стимули.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ідея купити будинок в Італії всього за один євро викликала справжній ажіотаж останніми роками. Все більше охочих з усього світу інвестують у занедбану нерухомість у малолюдних містечках. Одна з таких — 49-річна Рубія Деніелс, яка придбала одразу три будинки по символічній ціні. Жінка планує переїхати до Італії після виходу на пенсію.

Програма "Будинок за 1 євро" стартувала на Сицилії у 2019 році. Її мета — вдихнути нове життя у покинуті райони та залучити нових мешканців, готових відновлювати старі будівлі.

Крім того, ми писали, як отримати 30 тисяч євро за переїзд до одного з європейських регіонів.