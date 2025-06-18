Быстрая мода убивает природу: выброшенной одежды мировых брендов стало слишком много (видео)

Оказалось, что выброшенная одежда известных брендов, таких как Next, H&M, Zara, Marks & Spencer и многих других, отправляется на рынок секонд-хэнда в Гану. А что не продается, просто выбрасывается на импровизированные свалки, загрязняя пляжи и реки.

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Расследование показало, что одежда, выброшенная европейскими потребителями и отправленная в Гану, была обнаружена на огромной свалке в охраняемых водно-болотных угодьях. Журналисты, работающие с Greenpeace Africa, обнаружили на свалке и других объектах одежду от мировых брендов, пишет The Guardian.

Свалки находятся в водно-болотном угодье, где обитают три вида исчезающих морских черепах. Местные жители жалуются, что их рыболовные сети, водные пути и пляжи засорены синтетической фаст-фэшн-одеждой, экспортируемой в Гану из Великобритании и Европы.

В Африку поступают тонны одежды, которая потом выбрасывается Фото: The Guardian

Модные бренды признали, что отрасль сталкивается с трудностями в переработке текстильных отходов и они пытаются найти решение.

Новые свалки появляются за пределами городских территорий и в заповедных зонах, которые жизненно важны для дикой природы. Журналисты также обнаружили одежду и обувь, запутанные в растительности, полузакопанные в песок и выброшенные на берег. И это при том, что тонны одежды сжигаются каждую неделю. Журналистка Флер Бриттен пыталась помочь местным волонтерам очистить пляж, но это непосильная задача.

"Мы нашли одежду от Next, Primark, Pretty Little Thing, Marks & Spencer, Adidas и Nike, даже плащ Paul Smith в идеальном состоянии. Но в основном одежда была порванной… Когда мы пытались выкопать одежду, она уходила глубоко в песок. Здесь это называют "текстильными щупальцами", часто длиной в несколько метров", — рассказала Бриттен.

В центре торговли подержанной одеждой в Гане находится Kantamanto, один из крупнейших в мире рынков секонд-хенд. Каждую неделю сюда поступает более 1000 тонн одежды, но торговцы говорят, что качество стало хуже, чем раньше. "Раньше у нас была хорошая одежда на продажу, чтобы заботиться о наших семьях, но сейчас подержанная одежда, которую мы находим в тюках, не подходит для перепродажи. Она плохо сделана и уже разваливается, когда мы открываем тюки", — сказала Мерси Асантева.

Рынок Кантаманто, куда поступают тонны поддержанной одежды и обуви из Европы

Гана является одним из крупнейших в мире импортеров подержанной одежды с глобального севера, по данным Or Foundation, еженедельно туда поступает 15 млн единиц одежды. Эта некоммерческая организация из Аккры была основана американским модным стилистом Лиз Рикеттс, и ее партнером Брэнсоном Скиннером, чтобы решить проблему отходов моды, непропорционально большое количество которых оказывается на берегах Ганы — в буквальном смысле. На самом рынке секонд-хенд называют "одеждой мертвого белого человека", подразумевая, что кто-то должен был умереть, чтобы выбросить так много вещей.

В регионе есть только одна оборудованная свалка, и еще одна строится. Глава департамента по управлению отходами Аккры Соломон Ной подсчитал, что ежедневно с рынка в качестве отходов уходит 100 тонн одежды. Город способен собрать и переработать всего 30 тонн.

Пляжи в Гане забиты одеждой из Европы Фото: The Guardian

"Оставшиеся 70 тонн попадают на свалки, в канализацию, лагуны, водно-болотные угодья, море и другие экологически уязвимые места", — сказал он.

Потребители Великобритании ежегодно выбрасывают около 1,5 млн тонн использованного текстиля. Многие из них не перерабатываются. Около 730 000 тонн в год сжигаются или отправляются на свалки. Из 650 000 тонн, отправляемых на повторное использование и переработку, 420 000 — более двух третей — экспортируются. Гана получает больше, чем любая другая страна.

Даже рыбаки отмечают, что когда закидывают сети, они приносят не рыбу, а старую одежду.

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