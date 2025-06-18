Швидка мода вбиває природу: викинутого одягу світових брендів стало занадто багато (відео)

Виявилося, що викинутий одяг відомих брендів, як-от Next, H&M, Zara, Marks & Spencer і багатьох інших, вирушає на ринок секонд-хенду в Гану. А що не продається, просто викидається на імпровізовані звалища, забруднюючи пляжі та річки.

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Розслідування показало, що одяг, викинутий європейськими споживачами і відправлений до Гани, було виявлено на величезному звалищі в водно-болотних угіддях, що охороняються. Журналісти, які працюють із Greenpeace Africa, виявили на звалищі та інших об'єктах одяг від світових брендів, пише The Guardian.

Звалища розташовані у водно-болотному угідді, де мешкають три види зникаючих морських черепах. Місцеві жителі скаржаться, що їхні рибальські сітки, водні шляхи та пляжі засмічені синтетичним фаст-фешн-одягом, що експортується в Гану з Великої Британії та Європи.

В Африку надходять тонни одягу, який потім викидається Фото: The Guardian

Модні бренди визнали, що галузь стикається з труднощами в переробці текстильних відходів і вони намагаються знайти рішення.

Нові звалища з'являються за межами міських територій і в заповідних зонах, які життєво важливі для дикої природи. Журналісти також виявили одяг і взуття, заплутані в рослинності, напівзакопані в пісок і викинуті на берег. І це при тому, що тонни одягу спалюються щотижня. Журналістка Флер Бріттен намагалася допомогти місцевим волонтерам очистити пляж, але це непосильне завдання.

"Ми знайшли одяг від Next, Primark, Pretty Little Thing, Marks & Spencer, Adidas і Nike, навіть плащ Paul Smith в ідеальному стані. Але здебільшого одяг був порваний... Коли ми намагалися викопати одяг, він йшов глибоко в пісок. Тут це називають "текстильними щупальцями", часто довжиною в кілька метрів", — розповіла Бріттен.

У центрі торгівлі вживаним одягом у Гані знаходиться Kantamanto, один із найбільших у світі ринків секонд-хенд. Щотижня сюди надходить понад 1000 тонн одягу, але торговці кажуть, що якість стала гіршою, ніж раніше. "Раніше в нас був гарний одяг на продаж, щоб піклуватися про наші сім'ї, але зараз старий одяг, який ми знаходимо в тюках, не підходить для перепродажу. Він погано зроблений і вже розвалюється, коли ми відкриваємо тюки", — сказала Мерсі Асантева.

Ринок Кантаманто, куди надходять тонни вживаного одягу та взуття з Європи

Гана є одним з найбільших у світі імпортерів вживаного одягу з глобальної півночі, за даними Or Foundation, щотижня туди надходить 15 млн одиниць одягу. Цю некомерційну організацію з Аккри заснували американська модна стилістка Ліз Рікеттс та її партнер Бренсон Скіннер, щоб розв'язати проблему відходів моди, непропорційно велика кількість яких опиняється на берегах Гани — у буквальному сенсі. На самому ринку секонд-хенд називають "одягом мертвої білої людини", маючи на увазі, що хтось мусив померти, щоб викинути так багато речей.

У регіоні є тільки одне обладнане звалище, і ще одне будується. Глава департаменту з управління відходами Аккри Соломон Ной підрахував, що щодня з ринку як відходи йде 100 тонн одягу. Місто здатне зібрати і переробити лише 30 тонн.

Пляжі в Гані забиті одягом з Європи Фото: The Guardian

"Решта 70 тонн потрапляють на звалища, у каналізацію, лагуни, водно-болотні угіддя, море та інші екологічно вразливі місця", — сказав він.

Споживачі Великої Британії щорічно викидають близько 1,5 млн тонн використаного текстилю. Багато з них не переробляються. Близько 730 000 тонн на рік спалюють або відправляють на звалища. З 650 000 тонн, що відправляються на повторне використання і переробку, 420 000 — понад дві третини — експортуються. Гана отримує більше, ніж будь-яка інша країна.

Навіть рибалки зазначають, що коли закидають сітки, вони приносять не рибу, а старий одяг.

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