Когда снимаете наличные в банкомате: полиция раскрыла "опасный тренд" среди преступников (видео)

Полиция ряда американских штатов отмечает рост преступного тренда под названием "джагинг" или "жонглирование". Его жертвами чаще всего становятся граждане, которые планируют снять наличные у банкомата или в помещении банка для собственных нужд, а впоследствии группа преступников успевает ограбить за считанные секунды.

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Полиция ряда американских штатов как Техас, Северная Каролина, Алабама и Южная Каролина сообщают, что количество случая "джагинга" (jugging на английском, дословно — "жонглирование") продолжает расти среди количества заявлений от пострадавших. Чаще всего это происходит, когда человек идет снимать средства, а его буквально за считанные секунды грабит группа подготовленных бандитов, сообщает Fox News.

Журналисты пишут, что этот вид ограбления заключается в том, что преступники следят за банками и банкоматами, выискивая жертв, которые снимают большие суммы денег. Когда эти жертвы завершают свои транзакции, грабители обычно преследуют их до второго места, где они грабят жертв, часто в их автомобилях.

"Джагинг рифмуется с ограблением, этот тренд уже распространился от Техаса до Южной Каролины. Некоторые полицейские даже не были уверены, что изначально означает это слово, пока преступление не начали происходить в зоне их ответственности. Правоохранительные органы предупреждают, что само преступление происходит за считанные секунды", — сообщают журналисты.

Представитель полиции Южной Каролины капрал Сесилио Рейес объяснил, как происходит это преступление. Он указывает на следующую схему: преступники следят и наблюдают за жертвой, когда она входит или выходит из банка, или когда снимает средства в банкомате, чтобы увидеть, сколько наличных жертва забирает, после чего следят за ней до удобного момента.

"Так, к примеру, был случай в Южной Каролине: владелец ландшафтного бизнеса зашел в банк, не подозревая, что за ним наблюдают, взял свою недельную зарплату, остановился на заправке, чтобы выпить газировки. Тогда двое грабителей — они обычно работают командой — подъехали к его машине, разбили окно и скрылись со всей его зарплатой, забрав все деньги в сумме $6 тыс.", — рассказал журналист программы "America Reports" Стив Харриган.

Впоследствии он также сообщил, что сейчас парламент штата Техас работает над тем, чтобы сделать "джагинг" отдельным тяжким преступлением с более суровыми наказаниями, чем простое обычное ограбление или совершенный разбой.

Сейчас полиция рекомендует всем не снимать крупные суммы средств и стараться ограничиться необходимой суммой средств. Также людей просят обращать внимание на подозрительных людей, которые могут находиться рядом и сообщать копам в случае "любых подозрительных действий со стороны незнакомцев" во время визита в банк или банкомат.

Ранее стало известно, как преступник оконфузился из-за "самого глупого ограбления года". Мужчина пришел в магазин с пистолетом требовать денег, но помехой стали кассовый аппарат и подготовленный менеджер.

Впоследствии сообщалось, что полиция задержала мужчину со странными "орудиями преступления". Это были обычный кухонный нож для нарезки хлеба и розовый детский водный пистолет.