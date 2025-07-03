Склоны горы Эверест в мусоре: в Bloomberg рассказали, как их убирают с помощью дронов (фото)

Проблема с мусором на Эвересте считается худшей на высокогорных кемпингах: его отсюда сложно забирать из-за логистических препятствий. Изменение климата только усиливает необходимость убирать склоны самой высокой горы, поскольку лед и снег тают, обнажив многолетний мусор. Это также делает уборку на горе еще более опасной.

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Отходы жизнедеятельности человека, пустые кислородные баллоны, кухонные остатки пищи и выброшенные лестницы — вот чем преимущественно загрязнено высокогорье. Шерпы, которые работают над вывозом мусора с Эвереста, способны нести это все и даже больше — около 20 килограммов отходов на одного человека, рассказали в Bloomberg.

Для человека такая уборка сложная и чрезвычайно опасная, поскольку происходит по хрупкому ледниковому льду и коварным трещинам. Занимает один такой поход шерпов за мусором около четырех часов.

Однако во время крайнего сезона восхождений шерпы получили существенную помощь в виде двух гигантских дронов SZ DJI Technology Co. Эти беспилотники способны работать эффективнее, не угрожая человеческой жизни, и при этом преодолевать такой путь всего за шесть минут

Airlift Technology | дроны убирают Эверест

Как происходит процесс уборки склонов Эвереста

Одна из первых уборок на Эвересте с помощью беспилотников состоялась, когда дроны направили в лагерь Эверест 1, раскинувшийся на высоте 6 065 метров (19 898 футов) над уровнем моря. Оттуда мусор транспортировали к базовому лагерю, расположенному на 700 футов ниже.

Работает это все следующим образом: дрон DJI FlyCart 30 доставляет на вершину веревки и лестницы, после чего шерпы прикрепляют к нему мешок с мусором, куда они собрали отходы. В медиа пишут, что дрон "гудит с горы, как огромный комар".

С середины апреля до середины мая дроны, которыми управляет непальская фирма Airlift Technology, обработали около 280 килограммов отходов. Один из шерпов, который уже 15 раз поднимался на Эверест, заявил, что он счастлив, поскольку в этом году около 70% мусора, который собирает его команда, вывезли со склонов беспилотники.

Отмечается также, что китайские дроны, стоимость которых составляет 70 000 долларов каждый, могут летать при температуре минус 20°C и при скорости ветра более 40 км/ч. Однако и дроны не всесильны: так, беспилотники не могут долетать до высших мест для кемпинга, где слишком разреженный воздух для полетов. Погода также может быть нестабильной.

Что известно о загрязнении горы Эверест

Наплыв мусора на Эверест наблюдается с 1990-х годов, когда популярность посещения горы возросла.

На горе можно увидеть с тех пор выброшенные кислородные баллоны, контейнеры с остатками пищи, заброшенные палатки и даже человеческие экскременты. Так, в декабре 2023 года в сети показали кадры загрязнения горы, что вызвало волну возмущения.

Также в феврале 2024 года в Daily Mail рассказали, что Эверест может стать самой высокой свалкой на планете.